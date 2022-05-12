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Частный объект, возведенный на сетях водоснабжения, в очередной раз осложняет работы по ликвидации утечки.

Сколько раз сотрудники ресурсоснабжающей организации говорили о необходимости строго соблюдать правило: «На сетях – никаких строений!». Но нарушителям закон не писан, они продолжают осложнять жизнь и себе, и соседям. На этот раз забор частного дома оказался в зоне земляных работ в Железнодорожном районе Самары на ул. Богатырской.

Здесь на бесхозяйных сетях водоснабжения уже не первый раз происходит технологический отказ. Трубы находятся на глубине более четырех метров. Чтобы добраться до проблемного участка, необходимо разработать довольно широкий котлован и снести забор частного дома, установленный на коммуникациях.

Подобные аварийные работы – дело и сложное, и опасное, и длительное. А в этом случае еще приходится тратить время на демонтаж забора и спасение имущества. Всё время жители ближайших улиц остаются без воды. Учитывая плачевное состояние этого бесхозяйного участка трубы, аварийные работы здесь не последние. В следующий раз под снос может пойти не только забор.

Если собственник игнорирует правила эксплуатации общегородских инженерных коммуникаций, то и он, и соседи должны быть готовы к проблемам.



