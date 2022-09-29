За два месяца с водопроводных и канализационных колодцев «РКС-Самара» украли 64 крышки

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Чугунные крышки с колодцев - товар круглогодичного спроса в пунктах приёма лома. Поэтому и крадут их регулярно: за два месяца злоумышленники «обезглавили» 64 колодца на коммуникациях «РКС-Самара». К началу осени общая цифра сворованных крышек перевалила за 170. В масштабах города, в котором есть ещё ливневые, тепловые, газовые колодцы, «чугунные» потери ещё больше.

Чаще всего воруют в безлюдных местах, на окраинах, в тёмное время суток - и поближе к пунктам приёма металлолома. Целые крышки там не принимают, а вот разбитые и повреждённые берут. Воры и приёмщики краденного игнорируют тот факт, что каждая украденная крышка потенциально ведёт к трагедии: люди и животные получают сильные, иногда смертельные, травмы при падении в колодец.

«РКС-Самара» по-прежнему продвигает свою инициативу об ужесточении наказания за приём ворованных крышек и за сам факт воровства. С точки зрения ресурсоснабжающего предприятия, каждое хищение – это не просто кража, а умышленное покушение на здоровье и жизнь человека.

Параллельно ведётся работа с сообщениями об открытых колодцах. Каждую неделю в диспетчерскую предприятия поступает 40-50 звонков: такие заявки в приоритете. На место сворованной крышки ставится новая или временная сигнальная, ограждение, специальное устройство, защищающее от падения. Сообщить об открытом колодце можно по телефону круглосуточной диспетчерской 334-75-12 или отправить сообщение через Telegram по номеру +7-917-013-70-07.