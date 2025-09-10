132

За 8 месяцев 2025 года сотрудники «РКС-Самара» устранили 3 399 засоров системы водоотведения города. С каждым годом количество заявок растёт. Всё больше жителей игнорируют правила пользования канализацией или просто не знают о них. В раковину, ванну и унитаз можно смывать только воду и продукты жизнедеятельности. И ничего больше!

Городская система канализации предназначена только для приёма сточных вод. Никакой бытовой мусор нельзя смывать в унитаз и раковину. Влажные салфетки, влажная туалетная бумага, ватные палочки и другие отходы должны выбрасываться в мусорное ведро, а не в канализацию! Внутри трубы даже одна ватная палочка, которая задержит несколько влажных салфеток, может стать причиной большого засора.

Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпичные изделия.

- Бумагу.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

Сотрудники «РКС-Самара» вывозят из канализационных насосных станций сотни тонн мусора, который должен был оказаться в мусорных баках, но самарцы смыли его в унитазы или раковины.

Канализация – это ВОДООТВЕДЕНИЕ. Мусору здесь не место!