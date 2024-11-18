За 12 лет работы «РКС-Самара» реализовали мероприятий почти на 10 млрд рублей

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«РКС-Самара» приняли на себя ответственность за работу водопроводно-канализационного комплекса Самары в январе 2013 года. В течение пяти лет работа шла на условиях договора аренды, который в 2019 году был трансформирован в концессионное соглашение. Это дало возможность в несколько раз увеличить вложения в развитие водопроводно-канализационного комплекса города.

За это время были проложены и обновлены более 84 км сетей, установлено автоматизированное оборудование на канализационных станциях и станциях подкачки, реализованы серьёзные социальные проекты: строительство водоводов к стадиону, в Орлов Овраг, в п.Горелый Хутор, подключены к сетям социальные и культурные объекты и пр. За период действия договора аренды с 2012 по 2019 годы инвестиции составили 1,845 млрд рублей , за период действия концессионного соглашения, с 2019 года – 7,573 млрд рублей, общий объём инвестиций - 9 миллиардов 418 миллионов рублей. За всё время компания оставалась надёжным налогоплательщиком, в 2,5 раза увеличив поступления в бюджеты всех уровней.

При этом, по тарифу и нормативам, которые устанавливаются для предприятия Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области исходя из объёмов выполняемой работы, тысяча литров питьевой воды (целая ванна!), поставляемой РКС, всегда дешевле литровой бутылки в магазине, а средний платёж по квитанциям за водоснабжение и водоотведение не превышал 2% от средней заработной платы по городу. В «единой платежке за ЖКХ» доля за водоснабжение и водоотведение оставалась самой незначительной.

За три квартала 2024 года отремонтировано и построено 28 км сетей. С целью профилактики засоров сетей канализации выполнена промывка сетей общей протяжённостью 105 921 м, проведена механическая прочистка — общей протяжённостью сетей 119 700 м, отработано 11 076 заявок по засорам на канализационных сетях.

Продолжается строительство новых водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевский район, отладка технологических процессов необходимых после завершения реконструкции, на городских очистных канализационных сооружениях.

Напомним, что все сети и объекты водопроводно-канализационного хозяйства находятся в собственности города, дополнительные средства, полученные от аренды сетей и объектов, направляются на ремонты, благодаря чему происходит обновление муниципального имущества.

Все материалы о работе «РКС-Самара» находятся в открытом доступе на сайте предприятия:

https://samcomsys.ru/investitsii

https://samcomsys.ru/news/13667

Электронная версия отчёта, представленная в мае 2023 года, а также видео-презентация доступны по ссылке: https://www.samcomsys.ru/socotch

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»