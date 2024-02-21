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Все должники "РКС-Самара" получат судебные приказы

21 февраля 2024 12:55
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Все должники "РКС-Самара" получат судебные приказы

В 2024 году не останется ни одного должника «РКС-Самара», не получившего решения суда о взыскании.

В 2023 году число судебных приказов выданных судами в отношении абонентов, задолжавших за услуги водоснабжения и водоотведения, выросло в три раза. Всего было получено и передано на взыскание судебным приставам более 21 тысячи исполнительных документов на 474 миллиона рублей.

В наступившем году специалисты «РКС-Самара» поставили себе цель: предоставить в суды дела каждого должника, ни одному недобросовестному абоненту не удастся отсидеться, получая услуги и не оплачивая их.

После получения судебных приказов начинается работа судебных приставов: наложение арестов на банковские карты, арест имущества, автотранспорта, запрет на выезд. В очень редких случаях абонент может оспорить судебный приказ, но это куда сложнее, чем урегулировать проблему в досудебном порядке. «РКС-Самара» настоятельно рекомендуют должникам: не отсиживаться в надежде, что про вас забудут. Судебные приказы найдут всех.

Теги: РКС-Самара

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