«Вода с улицы - в дом»: за месяц специалисты «РКС-Самара» подключили ещё 10 домов к воде

124

Водоснабжение в каждом доме - это цель, к которой стремятся в «РКС-Самара». Несколько лет компания реализует программу «Вода с улицы - в дом», участники которой могут подключить холодную воду на персональных условиях.

Так, к середине ноября вода пришла в 2260 домов: частных и многоквартирных. И теперь больше 3600 человек не носят воду в вёдрах по улице, а живут в комфорте.

Программа уже получила поддержку губернатора и правительства Самарской области, городской и районных администраций. Так, благодаря софинансированию по губернаторскому проекту «СОдействие» и помощи администрации Промышленного района ресурсное предприятие построило водопроводную линию на ул. Красносельской, от которой затем запитали водой 14 домов. Также решён вопрос водоснабжения на ул. Финской, Аэрофлотской, Возрождения, Украины, Ижорской, Бессарабском и Ташкентском переулках.

Для участия в программе нужно обратиться в производственно-коммерческую службу «РКС-Самара», где специалисты изучат технические условия конкретного участка и подберут удобный вариант для каждого абонента.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»