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В субботу в Куйбышевском и Волжском районах будет отключение воды для технологических работ

19 сентября 2024 11:45
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В субботу в Куйбышевском и Волжском районах будет отключение воды для технологических работ

Замена задвижек на НФС для новых водоводов потребует отключения водоснабжения в микрорайонах.

В субботу, 21 сентября, специалисты «РКС-Самара» проведут в Куйбышевском районе масштабные работы на насосно-фильтровальной станции: заменят сразу пять задвижек диаметром 1000 мм. Это один из этапов крупного строительства двух водоводов, по которым уже в конце года мягкая волжская вода должна прийти в дома жителей посёлков Волгарь, Кряж, 116 км, а также микрорайона Южный город. 

Технологические условия таковы, что для замены запорной арматуры необходимо остановить работу насосно-фильтровальной станции с 04:00 до 20:00 21 сентября, в субботу. На этот период на части территории Куйбышевского района возможно снижение давления подачи холодной воды. Отключено водоснабжение будет в ТЦ «Амбар», ЖК «Амград» (Южное шоссе, 7, 7а, 9), а также в муниципальном районе Волжский в Южном городе (территория Юг-1 и Юг-2). Жителям рекомендуется сделать запас воды для бытовых нужд.

Работы направлены на повышение надёжности системы, усовершенствование процессов переключения потоков, улучшение контроля за отдельными участками трубопроводов для минимизации отключений в будущем.

Теги: РКС-Самара

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