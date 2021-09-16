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В сентябре самарские должники за воду и канализацию получили необычные уведомление

16 сентября 2021 13:19
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В сентябре самарские должники за воду и канализацию получили необычные уведомление

Чтобы привлечь внимание должников, «РКС-Самара» в сентябре 2021 года выпустили досудебные уведомления ярко-жёлтого цвета. Их получили 52 950 самарцев, чьи долги за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения превысили 3 000 рублей. 

В документе указаны точная сумма задолженности по состоянию на начало сентября 2021 года, реквизиты, по которым можно произвести оплату, а также уведомление о принудительном взыскании в судебном порядке, если в течение трёх дней долг не будет погашен. Напомним, что в случае взыскания через суд, должник, помимо услуг водоснабжения и водоотведения, должен будет оплатить судебные расходы и исполнительный сбор. Кроме того сам факт получения решения суда влечет дополнительные неприятности: отказ от выдачи кредитов, запрет на выезд за границу, арест имущества, блокировку карт.

Напоминаем, что оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо вовремя и в полном объёме. И тогда досудебные уведомления никогда не попадут в ваши почтовые ящики.  

 

Теги: водоснабжение должники канализация РКС-Самара

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