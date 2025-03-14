В самарской «Школе мэров» прошел урок концессии

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Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков рассказал слушателям «Школы мэров» о действующем механизме концессии в сфере ЖКХ.

Для слушателей «Школы мэров» разговор о концессионном соглашении — не просто любопытная информация. Вполне возможно, многие из них уже в ближайшее время встанут перед выбором: «Заключать или нет». Выступление главного управляющего директора «РКС-Самара» Владимира Бирюкова поможет сделать правильный выбор и избежать некоторых ошибок.

Главные результаты действия концессионного соглашения «Российских коммунальных систем» в Самаре:

- инвестиции в объекты водоснабжения и водоотведения с 2013 по 2024 год превысили 12 миллиардов рублей;

- успешно реализованы, в том числе, крупные инвестиционные проекты федерального уровня «Оздоровление Волги» и «Чистая вода»;

- качественно улучшилось водоснабжение жителей отдаленных районов города – пос.Управленческий и Куйбышевского района, сбылась многолетняя мечта сотен тысяч жителей о мягкой волжской воде;

- реконструкция городских очистных канализационных сооружений признана одной из самых успешных в стране;

- обновлено около 100 км сетей,

- реализуются проекты «Вода с улицы – в дом» и «Удобства – в дом».

Конечно, это результат не только напряженной работы «РКС-Самара». Целей нельзя было бы достичь без понимания и эффективного взаимодействия с представителями власти всех уровней, без преемственности действий в отношении концессионера.

«Мы понимаем, что руководителям города и области было очень важно не ошибиться с концессионером. И нам на первом этапе пришлось активно доказывать свою надежность и эффективность, - отметил Владимир Бирюков. – И мы очень благодарны, что городские и областные власти поддерживают нас в реализации самых сложных, социально-значимых проектов. Это и есть действующий механизм государственно-частного партнёрства».

Тема явно была интересна слушателям «Школы мэров», они задали много интересных, важных вопросов. Еще больше было желающих посетить объекты «РКС-Самара», чему сотрудники предприятия всегда рады.