Я нашел ошибку
Главные новости:
В Большой Черниговке водитель сбил мальчика
В Большой Черниговке водитель сбил мальчика
Тольяттинец хотел купить собаку шпица и лишился 77 600 рублей
Тольяттинец хотел купить собаку шпица и лишился 77 600 рублей
Жигулевец решил отомстить обидчикам, обвинив их в преступлении
Жигулевец решил отомстить обидчикам, обвинив их в преступлении
Уточненные нормативы – важный этап в реформе ТКО
Уточненные нормативы – важный этап в реформе ТКО
Приобретая поддельный сертификат о вакцинации, граждане способствуют подрыву доверия к медикам
Приобретая поддельный сертификат о вакцинации, граждане способствуют подрыву доверия к медикам
Важно развивать самарские бренды и обеспечивать продовольственную безопасность региона
Важно развивать самарские бренды и обеспечивать продовольственную безопасность региона
#WeWillRocYou: самарцы участвуют во флешмобе в поддержку сборной России на Олимпиаде
#WeWillRocYou: самарцы участвуют во флешмобе в поддержку сборной России на Олимпиаде
В Отрадном закончены работы на благоустраиваемых объектах во дворах
В Отрадном закончены работы на благоустраиваемых объектах во дворах
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.97
0.37
EUR 86.63
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В УФСИН СО состоялось распределение выпускников Самарского юридического института
Сызрань и Самарская Лука оказались самыми востребованными вариантами «тура выходного дня»
В Историческом парке «Россия – моя история» состоится экспресс-экскурсия «Древности Самарского края»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области увеличили стандарты стоимости услуг ЖКХ

12 августа 2021 10:34
141
В Самарской области увеличили стандарты стоимости услуг ЖКХ

Правительство Самарской области утвердило региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Его увеличили вслед за повышением тарифов.

Коммунальные услуги подорожали с 1 июля 2021 года. 

— С учетом новых тарифов региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг пересчитали. Для каждого населенного пункта действует свой норматив. В Самаре величина стандарта для семьи из трех человек составит 2737 рублей, для семьи из двух человек — 3010 рублей, для одиноко проживающих граждан — 4016 рублей. В Тольятти аналогичные нормативы будут составлять 2310, 2564 и 3506 рублей соответственно, — рассказали в правительстве Самарской области.

Расценки по остальным населенным пунктам можно посмотреть в постановлении первого вице-губернатора Виктора Кудряшова, пишет 63.ру.

— Региональные стандарты устанавливают для предоставления гражданам мер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Эти выплаты предоставляют нуждающимся. Сейчас получателями являются около 36 тысяч семей. На это из регионального бюджета выделили более одного миллиарда рублей, — добавили представители правительства.

 

Теги: Акценты В центре внимания ЖКХ коммунальные платежи тарифы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Александр Живайкин рассказал, что почти 11 тысяч жителей региона внесли свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии.
06 августа 2021, 20:23
Дмитрий Азаров провел встречу с Александром Живайкиным
Александр Живайкин рассказал, что почти 11 тысяч жителей региона внесли свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии. Политика
1573
Спортсмены вернулись домой буквально на днях, по их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием. 
06 августа 2021, 14:10
Дмитрий Азаров и Елена Шмелева встретились с призёрами Олимпийских игр 2020
Спортсмены вернулись домой буквально на днях, по их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием.  Общество
1268
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги на 3,6%
03 июня 2021, 13:50
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги на 3,6%
Не изменится плата за капремонт домов и вывоз мусора. ЖКХ
1680

В центре внимания
в Самаре приступили к обновлению улицы Мяги
12 августа 2021  11:21
В Самаре приступили к обновлению улицы Мяги
112
В Самарской области увеличили стандарты стоимости услуг ЖКХ
12 августа 2021  10:34
В Самарской области увеличили стандарты стоимости услуг ЖКХ
135
Пожароопасность лесов в Самарской области: оранжевый уровень
12 августа 2021  09:24
Пожароопасность лесов в Самарской области: оранжевый уровень
157
Самарский аэропорт Курумоч вошел в топ-10 лучших в России и СНГ
11 августа 2021  13:52
Самарский аэропорт Курумоч вошел в топ-10 лучших в России и СНГ
603
В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год
11 августа 2021  13:35
В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год
683
Весь список