В Самарской области увеличили стандарты стоимости услуг ЖКХ

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Правительство Самарской области утвердило региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Его увеличили вслед за повышением тарифов.

Коммунальные услуги подорожали с 1 июля 2021 года.

— С учетом новых тарифов региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг пересчитали. Для каждого населенного пункта действует свой норматив. В Самаре величина стандарта для семьи из трех человек составит 2737 рублей, для семьи из двух человек — 3010 рублей, для одиноко проживающих граждан — 4016 рублей. В Тольятти аналогичные нормативы будут составлять 2310, 2564 и 3506 рублей соответственно, — рассказали в правительстве Самарской области.

Расценки по остальным населенным пунктам можно посмотреть в постановлении первого вице-губернатора Виктора Кудряшова, пишет 63.ру.

— Региональные стандарты устанавливают для предоставления гражданам мер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Эти выплаты предоставляют нуждающимся. Сейчас получателями являются около 36 тысяч семей. На это из регионального бюджета выделили более одного миллиарда рублей, — добавили представители правительства.