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В Самарской области продолжается акция «Весна – тают пени»

13 мая 2024 18:15
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В Самарской области продолжается акция «Весна – тают пени»

До 31 мая клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в ежегодной акции «Весна – тают пени». На сегодняшний день свыше 30 тысяч жителей региона выполнили ее условия и погасили задолженность за тепло.

Напомним, что весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс» проходит с 1 апреля до 31 мая 2024 года. Для участия в ней достаточно оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение), после чего энергокомпания аннулирует начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.

«У наших клиентов осталось три недели, чтобы выгодно оплатить имеющуюся задолженность за тепловую энергию. Приглашаю жителей региона воспользоваться этой возможностью и начать взаимоотношения с энергокомпанией с чистого листа», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Получить более подробную информацию об акции «Весна – тают пени» жители Самарской области могут на сайте promo.esplus.ru.

Теги: Т ПЛЮС

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