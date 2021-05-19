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В Самарской области начался период передачи показаний приборов учета ГВС

19 мая 2021 09:40
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В Самарской области начался период передачи показаний приборов учета ГВС

Своевременная передача показаний счетчиков ГВС гарантирует актуальные начисления в квитанциях.

С 15 по 25 мая 2021 года энергетики Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидают от клиентов с индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения свежих данных для формирования платежных документов за апрель. В случае использования дистанционных каналов связи, данная процедура займет у горожан не более 15 секунд.

Способы передачи показаний счетчиков.

Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 11 цифр:

  • - в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);
  • - через сервис «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);
  • - с помощью QR-кода на квитанции.

Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр:

  • - в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);
  • - через сервис «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);
  • - с помощью QR-кода на квитанции;
  • - c помощью чат-бота «Светлана ЭнергосбыТ Плюс» в мессенджерах Telegram, Viber, а также в VK.

Для клиентов, получающих квитанции через ООО «ЕРЦ г.Тольятти»:

  • - по телефону 8(8482) 95-77-85;
  • - с помощью SMS на номер +7 902 180 92 21;
  • - через личный кабинет на сайте ООО «ЕРЦ г. Тольятти».

«Напоминаем нашим клиентам о важности своевременной передачи данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. После 25 мая показания уже не будут приняты к учёту, а плата будет начисляться исходя из среднемесячного потребления. Наличие большого количества онлайн-каналов связи поможет нашим клиентам в срок сделать все необходимое для того, чтобы увидеть в своих квитанциях актуальные начисления счетчиков», - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.

Теги: Акценты водоснабжение приборы учера Т ПЛЮС

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