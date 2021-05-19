В Самарской области начался период передачи показаний приборов учета ГВС

Своевременная передача показаний счетчиков ГВС гарантирует актуальные начисления в квитанциях.
С 15 по 25 мая 2021 года энергетики Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидают от клиентов с индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения свежих данных для формирования платежных документов за апрель. В случае использования дистанционных каналов связи, данная процедура займет у горожан не более 15 секунд.
Способы передачи показаний счетчиков.
Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 11 цифр:
Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр:
Для клиентов, получающих квитанции через ООО «ЕРЦ г.Тольятти»:
«Напоминаем нашим клиентам о важности своевременной передачи данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. После 25 мая показания уже не будут приняты к учёту, а плата будет начисляться исходя из среднемесячного потребления. Наличие большого количества онлайн-каналов связи поможет нашим клиентам в срок сделать все необходимое для того, чтобы увидеть в своих квитанциях актуальные начисления счетчиков», - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.
Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.