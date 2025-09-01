В Самаре завершилась конференция водоканалов России

173

XVII Ежегодная конференция водоканалов России завершилась в Самаре. Четыре дня представители водопроводно-канализационных компаний со всей страны работали вместе над проблемными вопросами.

В итоговый документ конференции для работы профессионального сообщества на ближайший год вошли темы, которые инициировали специалисты «РКС-Самара»:

Проблема транспортировщиков: в Самаре действует ряд организаций, которые выкупают новые или бесхозяйные трубы и взымают с ресурсоснабжающей компании плату за переток питьевой воды (посредники). Зачастую плата за такую транспортировку воды на небольшое расстояние превышает плату за добычу и водоподготовку, ремонт и содержание сетей. С 2018 по 2024 год суммарные затраты СКС на услуги по транспортированию воды и стоков возросли на 426 млн (+344%). В настоящее время сумма, которую необходимо перечислять транспортировщикам, превышает суммы, направляемые на ремонт сетей и сооружений. Проблема сбора и утилизации жидких бытовых отходов: в Самаре отсутствуют городские станции слива/приёма ЖБО. Большое количество частных ассенизаторов нарушают законодательство, сливают ЖБО в овраги, леса, колодцы, не предназначенные для этого. Из-за этого возникают серьёзные экологические риски, ускоряется разрушение системы водоотведения. Эта проблема характерна для подавляющего большинства регионов. Проблема повышения коммунальной культуры использования канализации. С каждым годом увеличивается число засоров на сетях водоотведения. Главная причина – сбрасывание в систему канализации бытового мусора: остатков еды, нетканых салфеток и средств гигиены, жиров и пр. Проблема характерна для всех современных обществ. Решить ее можно только совместными усилиями специалистов, органов власти, жителей.

Также в ходе конференции обсуждались общероссийские проблемы: низкие зарплаты в водопроводно-канализационной отрасли и связанный с этим отток кадров, установление экономически обоснованных тарифов, ответственность каждого водопользователя за очистку стоков.

В рамках деловой программы состоялся кинофестиваль «Во власти воды». В нём приняли участие 76 фильмов, роликов, сюжетов о водоснабжении и водоотведении из 31 региона России. Самарцы вошли в число победителей и взяли одну из наград в номинации «Вода усталости не знает».

По итогам конференции Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения отметила лучших партнёров. Сотрудники «РКС-Самара» стали обладателями сразу двух наград: «За верность традициям» и «За вклад в развитие отрасли». Награды вручили главному управляющему директору Владимиру Бирюкову.

Следующая, восемнадцатая, конференция водоканалов России состоится в 2026 году в Якутске.