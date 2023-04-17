В Самаре заменили и проложили почти 5 км труб

142

«РКС-Самара» продолжают обновлять и развивать сети водоснабжения и водоотведения.

С начала года специалисты «РКС-Самара» заменили больше 2 км сетей холодного водоснабжения и водоотведения по производственной программе на средства предприятия. Замена участков ведётся в плановом порядке, иногда график корректируется в зависимости от развития технической обстановки.

Перекладка сетей холодного водоснабжения проводится в основном открытым способом, а линии канализации наоборот больше меняются бестраншейно: из заменённых 1152 метров сетей водоотведения больше 800 метров обновили без крупных вскрытий.

Продолжается строительство новых труб по инвестиционной программе «РКС-Самара»: самые крупные работы ведутся в Красноглинском и Куйбышевском районах. Так, для посёлка Управленческий проложено 1180 метров водовода диаметром 600 мм, а для жителей Куйбышевского района - 1462 метра водовода диаметром 1000 мм.