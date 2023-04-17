В Самаре заменили и проложили почти 5 км труб

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас в «Заварке» проходит выставка «Самарские наличники». В выходные в «Заварке» запланированы мастер-классы.
К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»
Дарья Беличко из Самарской области стала серебряным призером.
В Королеве завершилось первенство России по боксу среди девушек
Кроме того, политику назначили штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет.
Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии
Драгоценности обнаружили у иностранца в багаже и личных вещах.
В Шереметьево перехватили контрабанду алмазов и других камней на шесть миллионов рублей
Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за их верность Отечеству. 
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами, приехавшими в отпуск из зоны СВО
Домой уехали 26 кошек, 15 собак, 6 декоративных мышек и белочка Дэгу.
48 животных уехали домой с фестиваля-выставки «Друг Человека»
Парфюмер посоветовала нанести несколько капель на ткань и оставить в комнате или шкафу, чтобы получить приятный аромат в помещении и на одежде.
Парфюмер: эфирные масла легко заменят духи из магазина
Водитель Лада «Гранта» столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем.
На месте смертельного ДТП на трассе М-5 около села Зеленовка работали спасатели
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-0.18
EUR 90.16
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей имени Алабина приглашает всех интересующихся вопросами жизни в историческом центре на встречу с экспертами
Самарцев приглашают на День плова 
Весенне-летний сезон в самарском Этнопарке дружбы народов откроется 30 апреля
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре заменили и проложили почти 5 км труб

17 апреля 2023 13:30
142
В Самаре заменили и проложили почти 5 км труб

«РКС-Самара» продолжают обновлять и развивать сети водоснабжения и водоотведения.

С начала года специалисты «РКС-Самара» заменили больше 2 км сетей холодного водоснабжения и водоотведения по производственной программе на средства предприятия. Замена участков ведётся в плановом порядке, иногда график корректируется в зависимости от развития технической обстановки.

Перекладка сетей холодного водоснабжения проводится в основном открытым способом, а линии канализации наоборот больше меняются бестраншейно: из заменённых 1152 метров сетей водоотведения больше 800 метров обновили без крупных вскрытий.

Продолжается строительство новых труб по инвестиционной программе «РКС-Самара»: самые крупные работы ведутся в Красноглинском и Куйбышевском районах. Так, для посёлка Управленческий проложено 1180 метров водовода диаметром 600 мм, а для жителей Куйбышевского района - 1462 метра водовода диаметром 1000 мм.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
14 апреля 2023, 15:55
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. ЖКХ
685
"РКС-Самара" списали 1 миллион рублей пени у своих должников
13 апреля 2023, 10:27
"РКС-Самара" списали 1 миллион рублей пени у своих должников
«РКС-Самара» благодарит всех, кто своевременно и в полном объёме оплачивает услуги холодного водоснабжения и водоотведения. ЖКХ
650
За три месяца централизованное водоснабжение появилось еще в 36 самарских домах
11 апреля 2023, 13:04
За три месяца централизованное водоснабжение появилось еще в 36 самарских домах
Программа по обеспечению холодным водоснабжением действует в Самаре шестой год. ЖКХ
646

В центре внимания
Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за их верность Отечеству. 
17 апреля 2023  15:18
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами, приехавшими в отпуск из зоны СВО
88
в Самаре прошел традиционный Космический полумарафон
16 апреля 2023  12:29
В Самаре прошел традиционный Космический полумарафон
516
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
16 апреля 2023  10:45
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
500
Православные россияне в ночь на 16 апреля 2023 года встретили Пасху
16 апреля 2023  10:38
Православные россияне празднуют Пасху
489
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
15 апреля 2023  13:10
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
2374
Весь список