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В Самаре вместе со снегом «убираются» крышки колодцев инженерных коммуникаций

22 февраля 2022 10:46
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В Самаре вместе со снегом «убираются» крышки колодцев инженерных коммуникаций

В Самаре участились случаи, когда вместе со снегом «убираются» крышки колодцев инженерных коммуникаций, в том числе – водопроводных и канализационных. А ведь это прямая угроза здоровью и жизни людей, животных. Только за последний месяц при механизированной уборке улиц и дорог было повреждено более 50 люков колодцев. 

«РКС-Самара» просит жителей быть внимательными и сообщать об открытых колодцах в соответствующие службы. Если это коммуникации холодного водоснабжения и водоотведения, необходимо довести информацию до диспетчерской службы «РКС-Самара», позвонив по тел. 334-75-12, отправив фото на номер +7-917-013-70-07 через мессенджеры WhatsApp и Viber или на электронную почту vodasignal@samcomsys.ru

Теги: РКС-Самара

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