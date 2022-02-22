В Самаре вместе со снегом «убираются» крышки колодцев инженерных коммуникаций

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В Самаре участились случаи, когда вместе со снегом «убираются» крышки колодцев инженерных коммуникаций, в том числе – водопроводных и канализационных. А ведь это прямая угроза здоровью и жизни людей, животных. Только за последний месяц при механизированной уборке улиц и дорог было повреждено более 50 люков колодцев.

«РКС-Самара» просит жителей быть внимательными и сообщать об открытых колодцах в соответствующие службы. Если это коммуникации холодного водоснабжения и водоотведения, необходимо довести информацию до диспетчерской службы «РКС-Самара», позвонив по тел. 334-75-12, отправив фото на номер +7-917-013-70-07 через мессенджеры WhatsApp и Viber или на электронную почту vodasignal@samcomsys.ru.