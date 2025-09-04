В Самаре владелец дома на 7 просеке оставил без воды соседей

101

Владелец дома на 7 просеке перекрыл доступ к коммуникациям и оставил без воды соседей. Жалобы от жителей на частичное отсутствие воды и низкое давление начали поступать в диспетчерскую в четверг вечером, 28 августа. Дежурная бригада неоднократно обследовала участок, но видимых утечек и повреждений на сетях не нашли. Работы осложнялись тем, что часть сетей на 7 просеке ведомственные, обслуживаются другими собственниками и доступа к ним нет – установлены заборы, шлагбаумы, ограждения.

При очередном обследовании дежурная бригада получила доступ на территорию одного из домов на 6 проезде 7 просеки и обнаружила скрытую утечку. По действующим схемам там находится овраг, в котором проходит городская водопроводная линия д-300 мм, ведомственная линия диаметром 150 мм, водопроводный колодец и ливневой коллектор диаметром 600 мм. В действительности на этом месте овраг засыпан грунтом, построен двухэтажный дом, разбит участок с ландшафтным дизайном. Предполагается, что владелец жилого дома при строительстве не учёл наличие сетей, самовольно засыпал овраг и полностью закрыл доступ к линиям водоснабжения, от которых запитаны жилые дома и организации на 7 просеке. У самого же владельца на участке начали появляться провалы грунта и возникла угроза разрушения фундамента дома.

Специалисты «РКС-Самара» провели земляные работы в нескольких точках от предполагаемого места повреждения, чтобы остановить утечку и вернуть воду в жилые дома. Но осталась нерешённой задача с засыпанными ведомственной линией и колодцем. Из-за этого 15 домов по-прежнему оставались без холодного водоснабжения. О ситуации сообщили в администрацию района.

Специалисты «РКС-Самара» разработали несколько вариантов решения. Каждый из них дорогостоящий и не быстрый. На время проектирования и подготовки к работам жителей планируют подключить к временной трубе ХВС.

Эта история – яркий пример того, ЧТО бывает, когда жители самовольно проводят строительные и земляные работы без согласования с ресурсными организациями. На просеках такие ситуации почти обычное явление! Уточнять наличие сетей, оформлять участки в соответствии со строительными правилами необходимо по закону. В отношении владельца дома, где обнаружили незаконную насыпь и изменение рельефа, будет проводиться проверка с дальнейшим принятием мер.