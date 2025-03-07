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В Самаре в лесном массиве незаконно слили жидкие бытовые отходы, содержащие нефтепродукты

7 марта 2025 09:35
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В Самаре в лесном массиве незаконно слили жидкие бытовые отходы, содержащие нефтепродукты

В начале марта в Самаре произошёл вопиющий случай нарушения экологического законодательства: в лесном массиве Красноглинского района водитель слил из ассенизаторской бочки-прицепа с иногородними номерами на почву жидкие отходы с примесью нефтепродуктов. Внимательные жители не только обнаружили нарушителя, но и вызвали правоохранительные органы, администрацию района и города, а также ресурсоснабжающую компанию.

Специалисты лаборатории «РКС-Самара» провели анализ пробы жидкости из бочки, представители департамента городского хозяйства и экологии города Самары взяли пробы почвы. Установлено, что примесь нефтепродуктов превышает допустимые нормы слива в канализацию в 50 раз! На почву такие отходы сливать категорически запрещено. 

Готовится официальное заключение для выставления штрафных санкций. На водителя, который слил жидкие отходы с примесью нефтепродуктов в неположенном месте, сотрудниками полиции составлен административный материал по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Обращаем особое внимание: неустановленный состав ЖБО даже при сливе в канализацию может нанести экологии невосполнимый вред. Дойдя до очистных канализационных сооружений, химия и нефтепродукты безвозвратно губят гидробионты – микроорганизмы, производящие биологическую очистку сточных вод. Вред, который может быть нанесен природе при непосредственном попадании на почву и в водоемы вблизи жилых массивов, усиливается прямым контактом с химией и нефтепродуктами. 

В этот раз бдительные жители остановили злостных нарушителей. Благодарим  неравнодушных самарцев за проявленную гражданскую позицию. Сотрудники «РКС-Самара» просят всех, кто столкнется с похожей ситуацией – со сливом содержимого ассенизаторских бочек на почву, в овраги, водоемы, колодцы – сообщать в правоохранительные органы, администрации районов и в «РКС-Самара» (Телеграмм «Водный сигнал» +7-917-013-70-07 или e-mail: info@samcomsys.ru). Желательно приложить фото, видео, которые могут стать доказательными материалами.

Теги: РКС-Самара

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