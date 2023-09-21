В Самаре стали реже воровать крышки колодезных люков

Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время нет лекарства от этой болезни, хотя существуют доступные методы лечения, которые облегчают симптомы и несколько замедляют развитие заболевания.
Самарский врач-психиатр рассказал о профилактике и доступных методах лечения болезни Альцгеймера
В Подстепках горели кровля и мансарда жилого дома на площади 96 кв. метров
В Подстепках горели кровля и мансарда жилого дома на площади 96 кв. метров
Стартуют продажи LADA Granta Sport
Стартуют продажи LADA Granta Sport
В Самарской области главврачам поручено взять на личный контроль готовность учреждений к приему пациентов с признаками ОРВИ
В Самарской области главврачам поручено взять на личный контроль готовность учреждений к приему пациентов с признаками ОРВИ
Повышение цен на дизельное топливо в России носит временный характер
Повышение цен на дизельное топливо в России носит временный характер
Арт-фестиваль «Яркие тени» в с. Ширяево соберет более 250 участников
Арт-фестиваль «Яркие тени» в с. Ширяево соберет более 250 участников
Самарские волонтеры будут учиться искать людей
Самарские волонтеры будут учиться искать людей
Продолжается прием заявок НКО для участия в первом конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов
Продолжается прием заявок НКО для участия в первом конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.62
0.4
EUR 103.37
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Донецкий академический симфонический оркестр им. С. Прокофьева выступил в Самарской филармонии
23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт группы TARAXACUM
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре стали реже воровать крышки колодезных люков

21 сентября 2023 11:25
156
В Самаре стали реже воровать крышки колодезных люков

Работа, которую планомерно ведут «РКС-Самара», начинает давать свои первые результаты. В 2023 году зафиксировано незначительное снижение случаев воровства крышек водопроводных и канализационных колодцев. За восемь месяцев 2022 года было похищено 170 крышек, в 2023 году – 101.

Во-первых,  злоумышленников лишают способов сбыта краденного, пункты приёма металла всё реже принимают даже разбитые крышки. Во-вторых, реальные уголовные дела и сроки, которые получают похитители, отбивают желание повторить их судьбу. В-третьих, сотрудники ресурсной компании всё чаще устанавливают полимерно-песчаные крышки взамен чугунных в тех местах, где это безопасно: вне дорог и пешеходных зон. Кроме того, к части колодцев, куда незаконно сливали ЖБО, полностью перекрыт доступ. Всё это дало свой, пусть пока незначительный, но уже положительный эффект: чуть больше людей, животных, машин оказались вне опасности провалиться в открытые колодцы.

«РКС-Самара» благодарят всех неравнодушных жителей, которые присылают на «Водный сигнал» в Телеграм на номер +7-917-013-70-07 и электронную почту предприятия информацию о случаях краж и открытых люках. Это помогает вычислить злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жителям Куйбышевского района не дают забыть о долгах за воду
20 сентября 2023, 12:34
Жителям Куйбышевского района не дают забыть о долгах за воду
Чтобы напомнить о необходимости оплачивать потреблённые услуги, специалисты ресурсных предприятий поставили пирамиды должника у подъездов дома. ЖКХ
324
18 сентября - день мониторинга водных ресурсов и качества воды
18 сентября 2023, 13:45
18 сентября - день мониторинга водных ресурсов и качества воды
Для специалистов «РКС-Самара» этот праздник – каждый день.  ЖКХ
593
Время проверить квитанции - "РКС-Самара" разъясняют, чем опасны пени
18 сентября 2023, 10:43
Время проверить квитанции - "РКС-Самара" разъясняют, чем опасны пени
На первый взгляд, сумма невеликая, но если абонент игнорирует квитанции из года в год, то проблема становится серьёзной. ЖКХ
475

В центре внимания
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
21 сентября 2023  13:08
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
96
В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему
21 сентября 2023  10:45
В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему
236
Самарцы смогут посетить выставку-форум «Комфортная городская среда»
21 сентября 2023  09:28
Самарцы смогут посетить выставку-форум «Комфортная городская среда»
166
Прямую линию проведет начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона
20 сентября 2023  12:40
Прямую линию проведет начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона
409
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
19 сентября 2023  13:43
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
757
Весь список