В Самаре стали реже воровать крышки колодезных люков

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Работа, которую планомерно ведут «РКС-Самара», начинает давать свои первые результаты. В 2023 году зафиксировано незначительное снижение случаев воровства крышек водопроводных и канализационных колодцев. За восемь месяцев 2022 года было похищено 170 крышек, в 2023 году – 101.

Во-первых, злоумышленников лишают способов сбыта краденного, пункты приёма металла всё реже принимают даже разбитые крышки. Во-вторых, реальные уголовные дела и сроки, которые получают похитители, отбивают желание повторить их судьбу. В-третьих, сотрудники ресурсной компании всё чаще устанавливают полимерно-песчаные крышки взамен чугунных в тех местах, где это безопасно: вне дорог и пешеходных зон. Кроме того, к части колодцев, куда незаконно сливали ЖБО, полностью перекрыт доступ. Всё это дало свой, пусть пока незначительный, но уже положительный эффект: чуть больше людей, животных, машин оказались вне опасности провалиться в открытые колодцы.

«РКС-Самара» благодарят всех неравнодушных жителей, которые присылают на «Водный сигнал» в Телеграм на номер +7-917-013-70-07 и электронную почту предприятия информацию о случаях краж и открытых люках. Это помогает вычислить злоумышленников и привлечь их к ответственности.