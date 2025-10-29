В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега

77

Иван Носков проверил готовность автопарка дорожных и коммунальных служб к своевременной уборке снега в зимний период. Руководители городских служб доложили главе города о готовности автопарков, сотрудников и специальных аварийных бригад к работе в зимний период. Более 450 единиц спецтехники и 5000 рабочих будет задействовано для обеспечения порядка на городских улицах и общественных пространствах. А на областных дорогах в черте города будет работать техника АО "АСАДО".



«Спецтехника в Самаре готова к своевременной уборке снега, специальные бригады оснащены всем необходимым для оперативного устранения последствий снегопадов. В ближайшее время поступит еще 16 новых малогабаритных машин для содержания тротуаров и общественных пространств. Вся техника комбинированная, то есть может использоваться для уборки как в зимнее время, так и в летний сезон, – сказал глава города Самара Иван Носков. – В этом году пересмотрели и актуализировали маршруты движения, заново сформировали бригады. Противогололедные средства к зиме тоже закупили в достаточном количестве. Все они прошли лабораторные испытания и подтвердили свое качество».



Повышенное внимание будет уделяться уборке мест, где проходят массовые мероприятия, в первую очередь это объекты зимнего отдыха и пешеходные зоны. При сильных снегопадах будет дополнительно задействовано порядка 220 единиц привлеченной спецтехники, в том числе до 150 самосвалов для оперативного вывоза снега.



В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины – комбинированные каналопромывочные и откачивающие илососы, приобретенные МП «Инженерные системы» в 2025 году.



Предстоящей зимой в Самаре будут действовать новые правила благоустройства, которые позволяют перемещать личный транспорт жителей, если он препятствует проведению уборки территории, очистке кровель зданий от снега и наледи.

Фото: пресс-служба администрации Самары