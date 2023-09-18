В Самаре прошел Праздник двора «Т Плюс – родному городу»

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Специалисты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели праздник для жителей одного из дворов Октябрьского района Самары. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта «Т Плюс – родному городу».

Энергетики приготовили развлекательную программу для юных самарцев: вместе со сказочным героем Теплославом ребята складывали напольные пазлы, строили дом из гигантских кубиков и отвечали на вопросы викторины по безопасности и бережному отношению к природным ресурсам. Кульминацией праздника двора стало шоу мыльных пузырей и дискотека.

Взрослые жители двора смогли получить подробную консультацию от экспертов «ЭнергосбыТ Плюс» по начислениям, возможности и порядке урегулирования задолженности по оплате коммунальных услуг, а также о действующих акциях энергокомпании.

«Энергетики традиционно проводят мероприятия для детей и взрослых, направленные на воспитание бережного отношения к природе и навыков безопасного нахождения в городской среде. Проект «Т Плюс – родному городу» - новый формат общения с горожанами, который позволяет получить максимум полезной информации и зарядиться хорошим настроением. В ближайшее время мы планируем провести аналогичные праздники в Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Все гости праздника двора получили тематические сувениры от энергетиков - магнитные закладки для книг и значки с правилами по безопасности и советами по сохранению природных ресурсов.