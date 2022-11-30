В Самаре продолжает эффективно работать пирамида должника

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За время использования пирамиды должника с неплательщиков было собрано более 13 миллионов рублей.

Пирамида должника была придумана и запущена в работу в «РКС-Самара» в 2018 году. Она сразу стала одним из самых эффективных средств борьбы с неплательщиками. Устанавливается пирамида, как правило, около частных домов с признаками платежеспособности владельца. Также в компании «работает» летающая пирамида, которую поднимают к окнам должников в многоквартирных домах, есть шагающая - прогуливающаяся вдоль домов с наибольшим числом задолжавших жителей, а говорящая рассказывает всем о бездействии абонента. Устанавливаются пирамиды и у офисов предприятий, которые не оплачивают услуги ресурсоснабжающей организации.

Никто из адресатов установки пирамиды не хочет, чтобы о его долгах знали. Долг за жизненно важные и уже потреблённые ресурсы сродни воровству. Придание факту такого воровства гласности – лучший стимул избавиться от долга. Так и получается в большинстве случаев. Половина абонентов, кому о долге напоминала пирамида, погасили задолженность. Всего с 2018 года пирамида выезжала к недобросовестным абонентам 466 раз, за это время собрано более 13 миллионов долговых рублей.

Опыт работы с должниками с помощью пирамиды стали использовать ресурсоснабжающие организации по всей стране. Должники пытаются нейтрализовать эффект: закрашивают надписи, закрывают, но всем понятно – пирамида просто так не возникает, если есть пирамида – есть долг, и его лучше погасить.