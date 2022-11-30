В Самаре продолжает эффективно работать пирамида должника

Я нашел ошибку
Главные новости:
Следующая партия гумпомощи отправится кинельцам, принимающим непосредственное участие в СВО.
Сегодня мобилизованным из Кинеля, проходящим военную подготовку, доставлена гуманитарная помощь
В этом году участие в Олимпиаде приняли 133547 школьников Самарской области.
В Самарской области подвели итоги олимпиады «Безопасные дороги»
В этом году в мероприятиях Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД приняли участие более 5000 представителей молодого поколения.
Специалисты областного СПИД-центра проводят профилактические мероприятия среди молодежи
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
Мужчина, пострадавший на пожаре в магазине ритуальных услуг в Самаре, скончался
Мужчина, пострадавший на пожаре в магазине ритуальных услуг в Самаре, скончался
В Кировском районе Самары могут снести детский сад и построить школу
В Кировском районе Самары могут снести детский сад и построить школу
В Самарской области еще 173 человека заболели коронавирусом
В Самарской области еще 173 человека заболели коронавирусом
Завершен первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в Самаре
Завершен первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в Самаре
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.07
0.32
EUR 63.39
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре продолжает эффективно работать пирамида должника

30 ноября 2022 10:29
170
В Самаре продолжает эффективно работать пирамида должника

За время использования пирамиды должника с неплательщиков было собрано более 13 миллионов рублей.

Пирамида должника была придумана и запущена в работу в «РКС-Самара» в 2018 году. Она сразу стала одним из самых эффективных средств борьбы с неплательщиками. Устанавливается пирамида, как правило, около частных домов с признаками платежеспособности владельца. Также в компании «работает» летающая пирамида, которую поднимают к окнам должников в многоквартирных домах, есть шагающая - прогуливающаяся вдоль домов с наибольшим числом задолжавших жителей, а говорящая рассказывает всем о бездействии абонента. Устанавливаются пирамиды и у офисов предприятий, которые не оплачивают услуги ресурсоснабжающей организации.

Никто из адресатов установки пирамиды не хочет, чтобы о его долгах знали. Долг за жизненно важные и уже потреблённые ресурсы сродни воровству. Придание факту такого воровства гласности – лучший стимул избавиться от долга. Так и получается в большинстве случаев. Половина абонентов, кому о долге напоминала пирамида, погасили задолженность. Всего с 2018 года пирамида выезжала к недобросовестным абонентам 466 раз, за это время собрано более 13 миллионов долговых рублей.

Опыт работы с должниками с помощью пирамиды стали использовать ресурсоснабжающие организации по всей стране. Должники пытаются нейтрализовать эффект: закрашивают надписи, закрывают, но всем понятно – пирамида просто так не возникает, если есть пирамида – есть долг, и его лучше погасить.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В «РКС-Самара» открыты вакансии руководителей, специалистов и рабочих
29 ноября 2022, 13:52
В «РКС-Самара» открыты вакансии руководителей, специалистов и рабочих
Сейчас в Самаре ресурсоснабжающее предприятие реализует несколько масштабных проектов по реконструкции сооружений и строительству новых. ЖКХ
425
Специалисты «РКС-Самара» продолжают тампонировать самых злостных неплательщиков.
25 ноября 2022, 12:28
Специалисты «РКС-Самара» продолжают тампонировать самых злостных неплательщиков.
Каждый неплательщик с долгом более 3 тысяч рублей может быть затампонирован. ЖКХ
536
Практика показывает, что в большинстве случаев, когда в жилых домах происходят засоры, виноваты жители.
24 ноября 2022, 14:52
Специалисты «РКС-Самара» вместе с депутатами городской Думы напомнили жителям о правилах пользования раковиной и унитазом
Практика показывает, что в большинстве случаев, когда в жилых домах происходят засоры, виноваты жители. ЖКХ
894

В центре внимания
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
134
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
489
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
475
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
432
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
501
Весь список