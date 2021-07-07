В Самаре перекроют движение транспорта по Волжскому проспекту в районе административного центра «Самаранефтегаз» 

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С 8.00, 8 июля, будет перекрыто сквозное движение автотранспорта по Волжскому проспекту от улицы Осипенко до улицы Полевой для производства восстановительных работ на канализационном коллекторе.

Канализационная труба, на которой будут устранять повреждение, залегает на глубине 7 метров. Для производства работ должен быть подготовлен котлован большого диаметра, т.к. в указанном месте коллектор имеет изгиб. Часть работ по перекладке трубы будет производиться бестраншейным методом в обе стороны от котлована. Дополнительно будет смонтирован новый колодец.

Обращаем внимание, что пешеходный переход в указанном месте будет перекрыт. Просим пешеходов и водителей быть внимательными и заранее выбирать пути следования, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".