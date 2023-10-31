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В Самаре обсудили актуальные работы по подготовке спецтехники и площадок для приема снега
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В Самаре обсудили актуальные работы по подготовке спецтехники и площадок для приема снега

31 октября 2023 15:39
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Сегодня акцент – на уборку улично-дорожной сети (УДС).

Несмотря на то, что в Самаре по-прежнему по-осеннему дождливо, уже с завтрашнего дня начинается официальный переход на зимний регламент содержания территорий. Актуальные вопросы, связанные с завершением процесса переоснащения спецтехники муниципальных предприятий и других подрядчиков, а также работы по подготовке площадок, на которые позже будут доставлять снежные массы, обсудили на общегородском совещании. Оно состоялось в профильном департаменте. Сегодня акцент – на уборку улично-дорожной сети (УДС).

«В настоящее время профильные службы справились с поставленными задачами на 90%, и до конца текущей недели поручено обеспечить полную готовность к работам непосредственно по содержанию УДС в зимних условиях. Пока же прогнозируется достаточно теплая погода. За этот период, к 10-15 ноября, должна закончиться подготовка площадок для временного складирования снежных накоплений. Как только прекратятся затяжные дожди, специалисты полностью восстановят глиняный водонепроницаемый слой и закончат обваловку по всему периметру таких площадок. Слой глины необходим в соответствии с ГОСТом, поскольку при складировании в почву не должны уходить вредные вещества, которые скапливаются на УДС и потом будут попадать в снежные массы. Это экологическая составляющая», – подчеркнул руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов.

Подготовительные работы на площадках для временного складирования накоплений производятся в несколько этапов.

В настоящее время МБУ «Дорожное хозяйство» также занято проверкой наличия ящиков с песчано-соляной смесью (ПСС), которой автомобилисты и водители городского пассажирского транспорта в случае необходимости могут самостоятельно воспользоваться при возникновении гололедицы. На сложных участках дорог – спусках и подъемах – ящики уже установлены. Пополнение запасов противогололедных материалов продолжается. Так, только у МП «Благоустройство» в наличии сейчас 6 900 тонн ПСС. Подрядчики будут использовать и другие реагенты и материалы, например, галит.

В рамках подготовки к работе в зимних условиях в ближайшие дни завершится переоснащение всесезонных дорожно-коммунальных машин. Пока же незначительная часть такой техники остается с навесным оборудованием, которое нужно для обслуживания территорий при фактически осенней погоде.

С наступлением снегопадов в Самаре начнут функционировать три муниципальные снежные площадки.

«Данные площадки находятся на улице Лунной, в районе БТЭЦ и в поселке Козелки. Площадку на улице Прожекторной решили в этом году не «отторговывать» и не открывать с учетом просьб жителей окрестных домов. Они обратили внимание властей на то, что территория для приема снега расположена близко к частному сектору, при интенсивных осадках и усиленной работе спецтехники создается шум, повышается загазованность. При необходимости рассчитываем задействовать и до четырех частных площадок для временного складирования накоплений. Торги проведем в ближайший месяц. Дополнительные площадки, находящиеся в разных районах города, позволят также обеспечить оптимальный подход к вывозу снега с точки зрения логистики. В любом случае исходим из готовности к любым снегопадам», – добавил Александр Андриянов.

Кроме того, на совещании заслушали заместителей глав внутригородских районов, которые доложили о готовности к уборке внутриквартальных территорий при изменении погоды.

 

Фото предоставлено администрацией Самары

 

Теги: Самара

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