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В Самаре незаконные действия с канализационным колодцем чуть не привели к трагедии

15 апреля 2025 13:18
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В Самаре незаконные действия с канализационным колодцем чуть не привели к трагедии

14 апреля вечером в заброшенном квартале Куйбышевского района в канализационный люк провалилась девочка, крышка люка лежала рядом. Здоровью ребёнка ничего не угрожает.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада эксплуатации канализационных сетей «РКС-Самара». По предварительной версии ситуация могла развиваться следующим образом. Колодец находится на удалении от пешеходных зон, рядом с заброшенным зданием. Его могли использовать незаконные ассенизаторы для слива ЖБО, и, как обычно в таких случаях, не закрыли колодец. Второй вариант – крышку решили украсть, выломали её из горловины, но, когда поняли, что она пластиковая, бросили на месте. В любом случае, каждый из вариантов – незаконные действия злоумышленников.

«РКС-Самара» в очередной раз напоминают о запрете слива в канализационные колодцы ассенизаторских машин. Это нарушает работу системы водоотведения: химия, нефтепродукты и другие соединения губительно сказываются на микроорганизмах, которые производят биологическую очистку стоков, они просто умирают, очистка сточной воды серьёзно осложняется. Сотрудники цеха эксплуатации канализации регулярно закрывают люки, заваривают крышки, засыпают землёй и устанавливают на крышки бетонные блоки – ничто не останавливает нарушителей.

Но в данном случае речь идет о жизни и здоровье человека, о едва не случившейся трагедии. Ресурсная компания настаивает на скорейшем принятии местных законодательных актов, которые позволят навести порядок в работе с ЖБО, принятых у населения, установят жёсткие санкции в отношении граждан, нарушающих правила. 

Надо отметить, что ситуация с незаконным сливом ЖБО одинакова во всех регионах РФ. Необходимо срочно на всех уровнях принимать меры по привлечению к ответственности людей, которые наживу ставят выше здоровья, жизни, экологического благополучия людей. 

Теги: РКС-Самара

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