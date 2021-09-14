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В Самаре насос, отработавший без остановки более 45 лет, отправляют на пенсию

14 сентября 2021 12:04
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В Самаре насос, отработавший без остановки более 45 лет, отправляют на пенсию

На одной из канализационных насосных станций «РКС-Самара» установят новый насос производства екатеринбургской компании. 

В Самаре 30 канализационных насосных станций (КНС). Благодаря их работе стоки миллионного города, несмотря на разнообразный рельеф местности, доходят до очистных сооружений в Куйбышевском районе. В некоторых районах, например, на Красной Глинке, сточная вода по трубам поднимается на высоту до 90 метров. Это возможно только при помощи мощного насосного оборудования. 

Канализационные стоки поступают от населения круглосуточно, безостановочно приходят на канализационные насосные станции и перекачиваются на очистные сооружения. Остановить этот процесс нельзя. Поэтому насосное оборудование, которое работало на станции с момента её запуска в 1975 году, ни разу не останавливалось. Сейчас, когда «РКС-Самара» реализуют масштабную программу по обновлению всей системы водоснабжения и водоотведения Самары, пришла пора постепенно заменить насосы, отработавшие более 45 лет. 

Новый насос в настоящее время изготавливается на екатеринбургском заводе «ТехноСила» по индивидуальному заказу и под контролем специалистов «РКС-Самара». К концу года его привезут в Самару и установят на КНС. Это позволит существенно сэкономить электроэнергию и повысить надёжность работы станции. 

Теги: канализация РКС-Самара

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