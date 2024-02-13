В Самаре начались полуфинальные игры Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

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В Самаре начались игры 1/2 финала регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Первенство проходит при поддержке компании «Т Плюс».

В понедельник, 12 февраля, в ярких напряженных противостояниях были определены финалисты чемпионата среди девушек. В матче за третье место сыграют СОШ №2 им. Маскина (Клявлино) и Алексеевская СОШ, в финале – СОШ №10 (Отрадный) и Лицей Хрящевки.

Финальные пары среди юношей определятся сегодня. На призовые места претендуют школьные дружины из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Большой Черниговки, Хрящевки и Стройкерамики.

Финал регионального этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Самарской области состоится 16 февраля 2024 года в УК «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253А). Начало мероприятия в 10:00, торжественная церемония награждения в 17:00.

Игры Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Самарской области проходят с 2008 года. В чемпионате Самарской области в сезоне 2023-2024 гг. приняли участие 394 команды юношей и девушек из 247 общеобразовательных организаций 43 муниципальных образований региона. Всего на сегодняшний день в проекте участвуют более 17 900 команд из 80-ти регионов.