В Самаре на улице Пензенской заменят 120 метров водопроводной трубы

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На одном из участков водопроводной сети Железнодорожного района города Самары за год произошло несколько технологических отказов. Специалисты «РКС-Самара» приняли решение заменить наиболее аварийный участок в рамках производственной программы предприятия.

В настоящий момент в районе дома № 58 по улице Пензенской цех эксплуатации водопроводных сетей № 1 «РКС-Самара» проводит замену 120 метров старой стальной трубы на новую полиэтиленовую диаметром 300 мм.

Несмотря на ремонт коммуникаций, жители близлежащих домов продолжают получать холодную воду. Это стало возможным благодаря технологическим переключениям, когда задвижками отсекается нужный участок трубы, а вода пускается по другой схеме. Работы закончатся в начале недели. После этого водопроводную линию промоют и введут в эксплуатацию. Благоустройство по постоянной схеме сделают весной.