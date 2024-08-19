В Самаре на ул. Буянова открыт офис облуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» открыл новый офис обслуживания клиентов в областной столице. Он располагается по адресу ул. Буянова, 131 и предоставляет жителям города возможность оперативно решать вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности и многие другие.

Данный офис пришел на смену двум небольшим центрам обслуживания на ул. Мориса Тореза и ул. Л.Толстого в Самаре. В новом помещении для клиентов создано более комфортное и функциональное пространство: специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» ведут прием сразу в 8 окнах.

Часы работы офиса на ул. Буянова, 131: с 8:00 до 18:00 с понедельника по четверг; с 8:00 до 17:00 в пятницу; суббота и воскресенье – выходные дни.

«Наши клиенты могут в круглосуточном режиме решить свои вопросы, связанные с теплоснабжением и горячей водой, с помощью удобных онлайн-сервисов. Для тех горожан, кому необходим личный прием сотрудника энергокомпании, нами создана сеть офисов обслуживания. В частности, новый офис поможет оперативно решить свои вопросы клиентам из Куйбышевского района, а также центральной части города», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Напомним, что всего на территории региона работает 9 офисов АО «ЭнергосбыТ Плюс»: по одному в Новокуйбышевске и Сызрани, пять в Самаре, два в Тольятти. Внутренняя планировка каждого центра обслуживания удобна для посетителей, все офисы оснащены современной техникой, адаптированы для визитов маломобильных граждан.

Фото: пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс»