В Самаре на Чернореченской и еще ряде улиц на два дня отключат холодную воду

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Заканчиваются работы по реконструкции ул.Чернореченской. «РКС-Самара» здесь обновили 1030 метров водовода диаметром 400 мм и переложили 652 м канализационной линии диаметром 200 мм. Осталось совсем немного - врезать новый водовод в действующую систему. Эти работы будут выполняться 28 и 29 августа. Параллельно сотрудники ресурсного предприятия заменят сразу 4 задвижки на водоводе 600 мм, это позволит в случае необходимости производить отключения воды небольшими участками.

Технические условия участка таковы, что на время работ планируется временно отключить холодное водоснабжение с 10:00 28 августа до 10:00 29 августа по адресам:

ул. Владимирская, 7, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 38, 40-46, 46А, 46Б, 48, 50, 54, 56, 58;

ул. Чернореченская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 к1-к8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29,16, 16А, 18, 20, 22, 24, 27а, 32, 34, 41, 47, 49, 51, 53, 57;

ул. Коммунистическая, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 22;

пр. Карла Маркса, 6, 8-20(кроме д.14), 31, 33, 37, 39;

ул. Дачная, 29-37, 41, 41/1, 43, 43А;

ул. Тухачевского, 30, 40-56, 58;

ул. Мичурина, 9, 11, 17;

ул. Дачная, 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Клиническая, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35;

ул. Пензенская, 52-74, 57-71;

ул. Никитинская, 92, 96, 137;

ул. Ульяновская, 99;

ул. Аксакова, 21, 23, 25;

ул. Маяковского, 97;

ул. Спортивная, 21, 23, 25, 25А,27Б, 25В, 27, 29;

Никитинская пл., 26, 28;

Адрес установки бойлеров:

ул. Владимирская, 30;

ул. Клиническая, 35

Жителям рекомендуется сделать запас воды для бытовых нужд.

Работы являются частью программы преображения ул. Чернореченской по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Жильё и городская среда». Технологическая реновация водоводов позволит значительно повысить надёжность системы водоснабжения в квадратах указанных улиц. Новая система запорной арматуры даст возможность ощутимо сократить количество домов при плановых и аварийных отключениях ХВС в районе.