В Самаре на Чернореченской и еще ряде улиц на два дня отключат холодную воду

Заканчиваются работы по реконструкции ул.Чернореченской. «РКС-Самара» здесь обновили 1030 метров водовода диаметром 400 мм и переложили 652 м канализационной линии диаметром 200 мм. Осталось совсем немного - врезать новый водовод в действующую систему. Эти работы будут выполняться 28 и 29 августа. Параллельно сотрудники ресурсного предприятия заменят сразу 4 задвижки на водоводе 600 мм, это позволит в случае необходимости производить отключения воды небольшими участками.
Технические условия участка таковы, что на время работ планируется временно отключить холодное водоснабжение с 10:00 28 августа до 10:00 29 августа по адресам:
Адрес установки бойлеров:
Жителям рекомендуется сделать запас воды для бытовых нужд.
Работы являются частью программы преображения ул. Чернореченской по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Жильё и городская среда». Технологическая реновация водоводов позволит значительно повысить надёжность системы водоснабжения в квадратах указанных улиц. Новая система запорной арматуры даст возможность ощутимо сократить количество домов при плановых и аварийных отключениях ХВС в районе.