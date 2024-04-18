В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования

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В среду, 17 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу расценок на услуги по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) на территории Самарской области. В нем приняли участие руководство регионального УФАС, газораспределительных организаций, а также профильных ведомств Правительства региона.

«Коллеги, сегодня мы проводим очередное совещание, но контекст этого разговора будет сильно отличаться от того, что было раньше. Увещевания закончились. Мы предупреждали все газораспределительные организации, что завышение цен приведет к негативным социально-экономическим последствиям. Говорили вам об этом неоднократно, - заявил Дмитрий Азаров, открывая совещание. - Да, федеральное законодательство не предусматривает полномочия регионов по тарификации этих услуг. Законы и подзаконные акты предусматривают принятие решений самими компаниями. Но мы вам говорили, что не надо будить лихо, не надо вести себя так, что это можно будет расценивать как злоупотребление правом. Не прислушались, приняли решения, которые обернулись серьезными последствиями. В первую очередь, финансовыми для граждан, проживающих на территории Самарской области. Для нас, безусловно, приоритет – защита интересов людей. Важно и обеспечение безопасности, и разумная оплата предоставляемых услуг. Исходя из интересов людей будем действовать, и действовать жестко.».

Глава региона отметил, что после его обращения по данному вопросу и направления материалов в региональное УФАС было возбуждено административное дело. Ведомство установило, что цены, которые были самостоятельно установлены газораспределительными компаниями, не являются экономически обоснованными. «И вам выдано предупреждение о том, что это нарушение нужно исправить. Сегодня я хотел бы получить от всех вас внятный, чёткий, исчерпывающий ответ, как вы будете исправлять ситуацию, допущенную ранее. Теперь все основания для жёсткого реагирования есть. В случае неустранения - вплоть до оборотных штрафов», - обратился Дмитрий Азаров к руководителям газораспределительных компаний.

Напомним, 1 сентября 2023 г. вступили в силу изменения в федеральное законодательство (федеральный закон от 18.03.2023 № 71-ФЗ). Согласно новым правилам, обслуживать газовое оборудование в домах и квартирах имеет право только та организация, которая транспортирует газ до места подключения. Такое решение призвано повысить ответственность компаний за содержание газовой инфраструктуры и снизить количество происшествий, связанных с неисправностью оборудования.

После принятия изменений в законодательство газораспределительные организации — всего в Самарской области их шесть — установили расценки на виды работ, которые их обязали проводить. Так, одна из шести компаний пересмотрела стоимость услуг еще в сентябре 2023 г. — с момента вступления в силу изменений в законодательстве. Другие организации изменили их с января 2024 года. Однако предложенные расценки вызвали вопросы у жителей и властей региона. В связи с этим была начала проверка экономической обоснованности расчетов всех компаний.

О результатах проверки обоснованности расценок на совещании доложил руководитель регионального УФАС Леонид Пак. Он отметил, что ведомство не только проанализировало механизмы и обоснованность определения расценок газоснабжающими организациями Самарской области на различные виды работ, но и сопоставило их с аналогичными расчётами в других регионах ПФО.

«Адекватного экономического обоснования организации нам не представили. На сегодняшний день средняя цена в Приволжском федеральном округе ниже той, которую установили газоснабжающие организации Самарской области. Вместе с тем, они не самые высокие в ПФО, выше в Саратовской и Оренбургской областях, Пермском крае», - сообщил Леонид Пак.

По результатам проведенного анализа ведомство установило, что цены на услуги обслуживания ВДГО и ВКГО, установленные всеми газораспределительными организациями Самарской области, не могут быть признанными экономически обоснованными. Поэтому всем организациям региональным УФАС вынесено предупреждение о необходимости в срок до 8 мая устранить выявленные нарушения. А именно – установить экономически обоснованные расценки на услуги. Причем компаниям необходимо произвести пересчет с момента установления расценок – то есть для СВГК и «Самарагаз» с 1 января 2024 года, а для «Газпром Газораспределение Самара» - с 1 сентября 2023 года. Также организации должны привести договоры с потребителями в строгое соответствие с федеральным законодательством.

«По процедуре мы должны дождаться результата исправления наших предупреждений. В случае, если они исправлены не будут, то по факту установления нарушений мы будем принимать меры судебного характера, это оборотные штрафы в отношении компаний – до 15% от выручки», - сообщил Леонид Пак, добавив, что в Самарской области первыми в ПФО встали на защиту людей и приняли конекретные меры в отношении газораспределительных организаций в связи с повышением расценок.

Губернатор Самарской области поблагодарил региональное УФАС и профильные ведомства правительства за проведенный всесторонний анализ и принятые по его итогам меры реагирования.

В ходе совещания руководители газораспределительных организаций доложили губернатору о том, исходя из чего складываются расценки на услуги, каким образом и когда они намерены отрабатывать предупреждения УФАС. Так, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов доложил, что предупреждения УФАС касались не только стоимости услуг, но и положений договора. «Мы все поправим и все материалы в соответствие с решениями антимонопольного органа представим в срок», - сказал руководитель компании. Михаил Смирнов также важность того, чтобы при определении экономической обоснованности формирования расценок разными компаниями применялся единый подход.

«По одинаковому набору услуг действительно большого различия в цене быть не должно. Надеюсь, мы к этому придем при установлении действительно экономически обоснованных расценок», - сказал Дмитрий Азаров.

Председатель правления ООО «СВГК» Иван Аветисян также заверил в том, что компания в срок представит данные по устранению нарушений, выявленных УФАС. Аналогичную позицию обозначил генеральный директор ОАО «Самарагаз» Александр Сапрыкин. Глава региона указал руководителям компаний на необходимость представить эти данные уже к 1 мая, чтобы до середины мая было время совместно с антимонопольным органом отработать вопрос. Что касается еще одной компании – ОАО «Сызраньгаз», - то к ней претензий у УФАС не возникло, так как цены организация не поднимала ни в сентябре 2023, ни в январе этого года.

Первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова поблагодарила Губернатора за детальный разбор ситуации и личное участие в решении вопроса. «Благодарю вас за личное участие в разрешении этой ситуации, потому что для жителей региона эта проблема очень актуальна, у людей много вопросов, что показывают наши депутатские приемы», - отметила она. Она также отметила, что крайне важно провести разъяснительную работу, особенно среди пожилого населения, что делать с выставленными счетами, когда надо будет проводить оплату, будут ли к ним применены штрафы в связи с неоплатой по полученным квитанциями.

Дмитрий Азаров отметил, что дальнейший порядок действий должен четко соблюдаться всеми газораспределительными организациями. «До принятия решений по установлению новых расценок новые квитанции не должны выставляться. Расчет экономически обоснованной стоимости должен быть произведен с предоставлением в УФАС и дальнейшим перерасчетом там, где оплата уже прошла по ранее обозначенным ценам. По тем квитанциям, которые сегодня выставлены и не оплачиваются, коллеги, считаю, что никаких пени, штрафных санкций быть не должно до полного урегулирования ситуации», - подчеркнул глава региона. Руководители газораспределительных организаций с позицией губернатора согласились. «При этом я хотел бы, чтобы ни одна газораспределительная организация не забывала об ответственности за безопасность. Самое главное – это жизнь и здоровье людей», - подчеркнул губернатор.

Завершая совещание, губернатор отметил, что руководителям компаний предстоит в очень короткие сроки устранить все замечания УФАС, реализовать на деле все свои намерения. «Хочу еще раз поблагодарить самарское УФАС за внимательный, педантичный подход, профессиональные и решительные действия. Отдельно отмечу, что Самарская область первая среди регионов показывает пример по реагированию в данной ситуации. Надеюсь, такой подход сохранится при изучении представленных материалов экономического обоснования расценок», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото Юлия Рубцова (информационное агентство СОВА sovainfo.ru)