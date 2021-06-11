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В Самаре будет приостановлено горячее водоснабжение на ряде улиц

11 июня 2021 15:42
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 ПАО «Т Плюс» проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ГРЭС.

В срок с 15 по 28 июня 2021 года ПАО «Т Плюс» проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ГРЭС.

В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах улиц: ул. Максима Горького – Волжский проспект – ул. Осипенко – ул. Ново-Садовая – проспект Ленина – ул. Полевая – Буянова – ул. Братьев Коростелевых – ул. Рабочая – ул. Садовая – ул. Ленинградская – ул. Самарская – ул. Венцека – ул. Галактионовская – ул. Комсомольская – ул. Куйбышева.

Проведение опрессовок предписано Правилами технической эксплуатации тепловых сетей и позволяют энергетикам определять участки коммуникаций, нуждающиеся в первоочередном ремонте. В период испытаний трубы проверяются повышенным давлением теплоносителя, поэтому энергетики призывают соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов – тепловых сетей надземной прокладки и теплокамер.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.

Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и сообщать обо всех обнаруженных дефектах или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах диспетчерам ПТС на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: гидравлические испытания Т ПЛЮС

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