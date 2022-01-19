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В Самаре благодаря камерам видеонаблюдения задержали похитителей крышек люков

19 января 2022 10:53
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В Самаре Благодаря камерам видеонаблюдения задержали похитителей крышек люков

Группа лиц из двух человек, действуя по предварительному сговору, в конце 2021 года похитила сразу три крышки с канализационных колодцев на ул. Краснодонской в Промышленном районе Самары. Они погрузили похищенное в автомашину импортного производства, а затем сдали в пункт приёма металлолома.

Всё, вроде бы, сошло им с рук. Но не тут-то было. После просмотра видеокамер неустановленные лица были установлены и задержаны. Один из похитителей был уже неоднократно судим за кражи. Чтобы не усугублять своё положение, задержанные вину признали. Дело передано в суд. 

Приёмный пункт, где в нарушение всех действующих правил приняли крышки, установлен. Сейчас ведутся проверки. 

Ущерб, который был нанесён похитителями ресурсоснабжающей организации, вроде бы невелик – 23,5 тысячи рублей. Но если задуматься, каждый открытый колодец – это реальная угроза жизни и здоровью жителей: взрослых, детей, пожилых людей. От падения в открытый колодец не застрахован никто. Ни одна ресурсоснабжающая организация не может обеспечить охрану колодцев. Только в «РКС-Самара» их более 72 тысяч. А вот изменить законодательство и создать условия, при которых невозможно будет сбыть ворованные крышки, возможно. С такой инициативой «Российские коммунальные системы» выступают уже не первый год. 

Теги: РКС-Самара

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