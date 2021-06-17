В Самаре арестовали автомобиль, владелица которого задолжала за холодную воду более 65 000 рублей

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Гражданка Т., проживающая в Промышленном районе Самары, не оплачивала квитанции от «РКС-Самара» с октября 2018 года. Судебные приказы на общую сумму 65 700 рублей были направлены в отдел судебных приставов.

В июне 2021 года судебные приставы-исполнители совместно с сотрудниками «РКС-Самара» арестовали её автомобиль Daewoo Matiz за долги перед ресурсоснабжающим предприятием. Это крайняя мера, когда должник не хочет платить за потреблённую воду даже после решения суда.

В настоящее время в розыске находятся ещё три автомобиля, принадлежащие самарцам, которые не хотят добровольно платить за водоснабжение и водоотведение. После их нахождения приставы произведут арест движимого имущества.

Чтобы не остаться без средства передвижения, чтобы денежные средства не списывались автоматически с банковской карточки или не вычитались из зарплаты, необходимо вовремя и в полном объёме оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения.