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В «РКС-Самара» выбрали лучшего контролёра

18 июля 2023 16:30
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За победу боролись 15 участниц.

В «РКС-Самара» подвели итоги конкурса профмастерства среди контролёров сбытового подразделения.

Самых высококлассных специалистов определили в конкурсе профмастерства «Лучший контролёр водопроводного хозяйства сбытового подразделения – 2023». За победу боролись 15 участниц. Каждая подготовила презентацию, слайд-шоу, ролик на заранее заданную тему: яркие рабочие будни, наш дружный женский коллектив, клиентоориентированность. 

Выступления были разными, но яркими и запоминающимися: контролёрам есть, о чём рассказать. Именно эти специалисты регулярно проверяют сохранность приборов учёта и правильность водопотребления на предприятиях и организациях. Проходят в день десятки тысяч шагов, иногда и там, где редко ступает нога человека, ведь счётчики могут стоять в самых труднодоступных местах: подсобках, подвалах, гаражных массивах с бродячими собаками.

Комиссия призналась, что выбрать победителей было сложно. «Для нас это новое мероприятие, – признаётся директор по сбытовой деятельности «РКС-Самара» Елена Боева. – Я благодарю каждого участника, что несмотря на большую загруженность в вашей нелёгкой работе вы смогли уделить время участию в конкурсе, творчески и с душой подошли к выполнению заданий».

Кому-то до заветного призового места не хватило буквально одного балла. В целом, итоговые показатели оказались высокими, поэтому грамотами были отмечены все участники.

В результате:

Лучшим контролёром водопроводного хозяйства сбытового подразделения 2023 года стала Александра Нестерова.

2 место -  Ирина Филиппова

3 место - Ляйсан Тимаева

Приз зрительских симпатий единогласно присудили Екатерине Фурсовой. 

Поздравляем всех участниц и победительниц!

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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