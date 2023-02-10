В "РКС-Самара" вручили подарки победителям новогодней акции

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Надёжные и добросовестные абоненты «РКС-Самара» получили подарки за участие в новогодней поощрительной акции. В этом году победителей определяли среди исполнителей коммунальных услуг: УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, а также бюджетозависимых организаций и прочих юридических лиц.

В акции участвовали 305 абонентов: все они оплатили услуги холодного водоснабжения и водоотведения до конца года. В начале февраля путём случайного выбора определили 15 победителей в номинации «PROБудущее»: среди них и ТСЖ, и ЖСК, школы и детский сад, совет ветеранов, коммерческие компании, индивидуальные предприниматели. Несмотря на самые разные направления их деятельности, их объединяет то, что все эти компании - надёжные партнёры, которые не имеют долгов за коммунальные услуги, подключены к электронному документообороту, пользуются современными цифровыми сервисами при передаче показаний счётчиков и своих данных. С ними приятно работать и строить долгосрочные отношения.