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В «РКС-Самара» впервые прошёл слёт нарушителей правил охраны труда и промышленной безопасности

30 марта 2023 14:02
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В «РКС-Самара» впервые прошёл слёт нарушителей правил охраны труда и промышленной безопасности

Нарушение правил охраны труда и промышленной безопасности – тема очень тяжёлая для каждого предприятия. Нарушают все и везде: кто по-крупному, кто по чуть-чуть. Несмотря на то, что жизнь неоднократно больно за это наказывала. Ещё не придумано чётких рецептов, как заставить работников соблюдать правила. Да и само слово «заставить», наверное, здесь неуместно. Пока у каждого не будет твёрдого убеждения в необходимости выполнять все правила, пока каждый не будет этого требовать от остальных, ситуация не изменится. И даже наказание рублём в этом случае не решает проблемы.

В «РКС-Самара» к вопросам безопасности на производстве уже много лет относятся не только серьёзно, но и креативно: по-новому проводятся инструктажи, работает тренировочный полигон и комната страха, готовят письма родственникам нарушителей. Нельзя сказать, что решение найдено, но есть надежда, что всё это идёт в одну копилку, и в конечном итоге поможет достучаться до каждого.

Последнее новшество в деле борьбы за здоровье и жизнь сотрудников – «Слёт нарушителей», который организовали на предприятии. На мероприятие пригласили всех нарушителей, выявленных в текущем году, их руководителей, уполномоченных по охране труда. Жребий определил тех, кто вышел и рассказал всем собравшимся о том, что он нарушил, почему, какие выводы сделал, а руководители делились с остальными своими проблемами и наработками, что они предпринимают, чтобы исключить случаи нарушений.

В развернувшуюся оживлённую дискуссию включился главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков: «Нам не нужен только контроль и поиск недостатков. Нужна система по сужению круга нарушений и нарушителей, профилактика. В каждом подразделении система может отличаться, но она должна быть. Надо своим неравнодушием, своей ответственностью заразить подчинённых. Работать безопасно - должно быть престижно».

«Папа, не нарушай, мы тебя любим и ждем дома», - с таким словами обратились к собравшимся с экрана дети одного из сотрудников. Этим роликом организаторы мероприятия ещё раз хотели достучаться не только до разума, но и до эмоций нарушителей.

Затем всем провинившимся предложили поучаствовать в конкурсе по определению проблем с рабочим инструментом. Это помогло закрепить некоторые навыки и обратить внимание на нюансы, которые в повседневной работе остаются вне поля зрения.

«Мы видим статистику по области и, к сожалению, приходится констатировать, что несчастных случаев на производстве не становится меньше, – сказала главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Самарской области Ольга Буценко. – Мы очень высоко ценим работу, которую вы все проводите на предприятии. Очень надеюсь, что тот нестандартный подход, который вы выбрали, даст свой положительный результат. Берегите себя, берегите друг друга».

Мероприятие завершилось раздачей персональных памяток и небольших сувениров – шоколада с символическим названием «По-беда», где как в работе: великие достижения от трагедии разделяет одна маленькая чёрточка.

Теги: РКС-Самара

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