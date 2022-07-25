В «РКС-Самара» состоялся конкурс «Лучший работник при производстве погрузочно-разгрузочных работ»

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В «РКС-Самара» каждый год определяют лучших по самым разным профессиям. Между собой соревнуются слесари аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщики, электромонтёры, лаборанты, водители грузовых машин и экскаваторов.

В июле 2022 года впервые состоялся конкурс среди сотрудников, проводящих стропальные работы. Именно эти люди организуют процесс подъёма и перемещения грузов при ремонтах сетей водоснабжения и водоотведения, при установке и модернизации насосного оборудования.

В соревновании приняли участие 11 сотрудников «РКС-Самара». Сначала они ответили на вопросы по профессиональной подготовке, охране труда и оказанию первой помощи, а затем приступили к выполнению работ. В их задачу входило с помощью крана-манипулятора погрузить и выгрузить железобетонную плиту и стальную трубу.

Справились все, однако комиссии необходимо было выбрать лучших. Сумма баллов складывалась из правильных ответов на теорию, верной подготовки и выбора инвентаря, соблюдения последовательности работ и правил охраны труда и промышленной безопасности. При равенстве баллов учитывалось время выполнения работ.

Победителями стали:

1 место – Адонин Андрей Иванович, НФС-2

2 место – Фёдоров Дмитрий Олегович, НФС-1

3 место – Ураткин Алексей Васильевич, ЦЭК

Награждая победителей, Юлия Егорова, директор по качеству «РКС-Самара» сказала: «Для успешных стропальных работ крайне важна внимательность, аккуратность и ответственность. Одиннадцать сотрудников подтвердили, что они в полной мере обладают этими качествами!»



