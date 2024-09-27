В «РКС-Самара» провели конкурс профмастерства среди электромонтёров

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Конкурсы профмастерства для сотрудников «РКС-Самара» уже часть рабочего процесса и стимул не «замыливать» профессиональный взгляд. Каждый раз организаторы придумывают новые задания, чтобы дать участникам возможность проявить свой профессионализм, смекалку и творческий подход.

На конкурсе «Лучший электромонтёр» с участниками сначала провели разминку на проверку знаний электротехнических терминов, а затем приступили к состязаниям. Конкурс состоял из теоретической и практической частей, где в борьбе сошлись электромонтёры из девяти подразделений. Комиссия проверяла знания по подбору средств индивидуальной защиты, навыкам проведения реанимационных мероприятий, а также умения при монтаже электрической схемы. Впервые, на практическом этапе конкурса, была проведена викторина на знание исторических фактов об электричестве, а для болельщиков подготовили небольшую лекцию о жизни Льва Сергеевича Термена, создателя первого в мире электронного музыкального инструмента.

Места распределились следующим образом:

1 место - Скочков Ярослав Александрович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р., СЭЦ

2 место – Удалов Алексей Алексеевич, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р., ГВС

3 место - Бизяев Денис Владимирович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р., НФС-2

Поздравляем победителей и желаем всем, кто ещё сомневается, пробовать свои силы и участвовать в конкурсах профмастерства «РКС-Самара»!

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»





