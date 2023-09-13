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В «РКС-Самара» провели конкурс профмастерства ДОКА среди ремонтных бригад

13 сентября 2023 16:14
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В состязаниях участвовали 12 команд: десять из подразделений «РКС-Самара», а также сборная «РКС-Тольятти» и бригада подрядной организации «Пальмира».

Бесперебойное водоснабжение - это командная работа, где каждый важен и нужен на своём этапе. И если процессы головных сооружений «РКС-Самара» обычно не видны на закрытых объектах, то линейные цеха всегда на виду. И к ним приковано всеобщее внимание на любых земляных работах: как действуют, как стоят, чем занимаются, именно от них ждут, что отключённая вода вот-вот появится в кранах. Среди них и выбирали лучших: провели конкурс профмастерства ДОКА-2023 для ремонтных бригад.

В состязаниях участвовали 12 команд: десять из подразделений «РКС-Самара», а также сборная «РКС-Тольятти» и бригада подрядной организации «Пальмира». В составе каждой - руководитель работ, слесарь и электрогазосварщик. Задание состояло из теоретического и практического этапов. Сначала все ответили на вопросы по профподгтовке и охране труда, затем приступили к основной задаче.

Участникам нужно было заполнить документы на проведение работ, провести инструктаж, собрать водопроводный узел из труб разного диаметра, соединить их через переход и стальные фланцы, вмонтировать две задвижки, установить хомуты на места повреждений и затем поставить манометр. На всё дали два часа.

На состязаниях было жарко, буквально летели искры и стоял стальной звон. За участниками наблюдала комиссия из представителей производственно-технического управления, службы охраны труда и главного энергетика. Учитывали всё: скорость и качество, аккуратность, безопасность. После выполнения работ каждый узел проверили на герметичность и провели опрессовку.

С трудом, длительными расчётами баллов, учётом замечаний, но подвели итоги:

Лучшая ремонтная бригада - команда НФС-3

начальник участка Герасимов Антон Владимирович

слесарь-ремонтник Осипов Андрей Сергеевич

электрогазосварщик Соймин Вадим Александрович

Самая безопасная бригада - команда ЦКНС

начальник участка Агафонов Сергей Михайлович

слесарь-ремонтник Лаухин Сергей Евгеньевич

электрогазосварщик Королев Павел Александрович

Самая стремительная бригада - команда ЦАВР

слесарь АВР Шилов Павел Юрьевич

электрогазосварщик Кулаков Никита Юрьевич

Лучший руководитель работ - Неворотов Антон Иванович, РМЦ.

Награды победителям вручали руководитель управления Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Богдан Корчуганов, заместитель руководителя  управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии г.о. Самара Сергей Мухранов, глава Октябрьского района Сергей Радько, а также представители профильной организации-партнёра «Волжский завод промышленной арматуры». Все участники получили грамоты и подарки.

 

Фото:   «РКС-Самара»,

Теги: РКС-Самара

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