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В «РКС-Самара» открыты вакансии руководителей, специалистов и рабочих

29 ноября 2022 13:52
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В «РКС-Самара» открыты вакансии руководителей, специалистов и рабочих

«РКС-Самара» обеспечивает водоснабжение и водоотведение в миллионном городе. Работа на ресурсоснабжающем предприятии – дело важное и ответственное. От деятельности сотрудников зависит качество питьевой воды, сроки устранения технологических отказов, сбор и очистка сточных вод, экологическое благополучие Волги.

Сейчас в Самаре ресурсоснабжающее предприятие реализует несколько масштабных проектов по реконструкции сооружений и строительству новых. «РКС-Самара» приглашает на работу рабочих и специалистов, готовых выполнять важную и необходимую для всего города работу по расширению сетей водоснабжения и водоотведения города и укреплению их надежности.

На предприятии жизнеобеспечения всегда будет работа и, соответственно, зарплата для тех, кто готов трудиться на благо горожан. «РКС-Самара» предлагает стабильную заработную плату, социальный пакет, возможности карьерного роста, профессионального развития и постоянного обучения.

В настоящее время открыты вакансии: инженеров (с высшим образованием по специальности «Водоснабжение и водоотведение»), слесарей аварийно-восстановительных работ и слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, машинистов экскаваторов, электромонтёров и других специальностей. Подробности можно узнать на сайте https://samcomsys.ru/vacancy, по телефону 8 (846) 334-76-70 или по е-mail hr@samcomsys.ru

 

Теги: РКС-Самара

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