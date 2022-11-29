В «РКС-Самара» открыты вакансии руководителей, специалистов и рабочих

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«РКС-Самара» обеспечивает водоснабжение и водоотведение в миллионном городе. Работа на ресурсоснабжающем предприятии – дело важное и ответственное. От деятельности сотрудников зависит качество питьевой воды, сроки устранения технологических отказов, сбор и очистка сточных вод, экологическое благополучие Волги.

Сейчас в Самаре ресурсоснабжающее предприятие реализует несколько масштабных проектов по реконструкции сооружений и строительству новых. «РКС-Самара» приглашает на работу рабочих и специалистов, готовых выполнять важную и необходимую для всего города работу по расширению сетей водоснабжения и водоотведения города и укреплению их надежности.

На предприятии жизнеобеспечения всегда будет работа и, соответственно, зарплата для тех, кто готов трудиться на благо горожан. «РКС-Самара» предлагает стабильную заработную плату, социальный пакет, возможности карьерного роста, профессионального развития и постоянного обучения.