В «РКС-Самара» оформляют документы для летнего полива садовых участков

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В «РКС-Самара» начинают оформление документов на летнее водоснабжение садовых участков. Все, кто в прошлом году оформлял временное водоснабжение участков, получат в свой почтовый ящик пакет документов: информационное письмо, счёт на оплату разрешения на подключение, квитанцию на оплату долгов (если они имеются), памятку по взаимодействию с представителями ресурсоснабжающей организации.

Абоненту нужно будет оплатить получение разрешения в отделениях «Сбербанка», заполнить заявление - и вместе с другими документами, (копия разрешения за 2022 год, копии чеков об оплате, и др.) передать в «РКС-Самара» письмом через Почту России или на электронный адрес info@samcomsys.ru. Обращаем внимание, что к этому моменту все долги абонента перед ресурсоснабжающей компанией должны быть погашены. После получения документов специалисты «РКС-Самара» в течение недели выезжают на место и производят технологическое подключение.

Руководители дачных «кустов» для получения разрешения на 2023 год будут приглашаться в офис на время, заранее согласованное со специалистом «РКС-Самара».

Тем абонентам, которые не получали разрешений в прошлом году, или им требуется повторное подключение после длительного перерыва, нужно написать заявление в произвольной форме с указанием адреса участка и своих контактных данных и передать в «РКС-Самара» одним из уже указанных способов: письмом через Почту России, на электронный адрес info@samcomsys.ru. После этого специалисты свяжутся с заявителем и пригласят в офис на определённое время.

Фото: «РКС-Самара»