В "РКС-Самара" не ослабевает внимание к охране труда - особенно перед профильным праздником

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Соблюдение правил охраны труда - одна из главных задач на предприятии, где ведутся строительные, ремонтные, аварийные работы на спецтехнике, инженерных сетях и сооружениях, в опасных условиях. В «РКС-Самара» следят за тем, чтобы работа на всех объектах и мероприятиях велась строго по правилам безопасности. Даже сотрудники офисных помещений, где нет явной опасности, регулярно отрабатывают навыки поведения при чрезвычайных ситуациях.

Так, к своему профессиональному празднику служба охраны труда «РКС-Самара» подготовила целый комплекс мероприятий для сотрудников офиса, пригласили представителей Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, областного отделения Роструда РФ и Самарской областной организации профсоюзов работников жизнеобеспечения.

Специалисты разработали сценарий чрезвычайной ситуации на предприятии, отработали маршруты эвакуации из здания, порядок построения и отчётности. За каждым действием следили с секундомером, ведь в случае настоящей угрозы время будет очень дорого. После условной эвакуации с сотрудниками провели тренировку по использованию пожарного рукава, а затем всех пригласили на зарядку. Специалист службы охраны труда Евгения Демидова провела небольшую разминку под весёлую музыку, зарядив специалистов хорошим настроением.

Завершили мероприятия интеллектуальной викториной, в которой команды знатоков из подразделений «РКС-Самара» соревновались в своей эрудиции и смекалке в вопросах охраны труда. В ходе часовой битвы умов победителем стала команда «Аквасток».