В «РКС-Самара» напомнили, как не попасться на уловки агрессивных коммерческих компаний

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Эффект неожиданности снова сработал: самарцы получили очередную порцию листовок с агрессивной рекламой метрологических услуг. В извещении, стилизованном под платёжный документ, содержится предупреждение о необходимости срочной поверки приборов учёта. Для убедительности есть ссылки на закон и угрозы повышения тарифа в случае неисполнения до конца месяца.

«РКС-Самара» напоминают: за сроком поверки счётчика по закону следят сами абоненты. Даты обозначены в паспорте прибора, на квитанции в правом нижнем углу, а также их можно уточнить у чат-бота Елена СКС в Телеграм. Как правило, межповерочный интервал - от четырёх до шести лет.

Специалисты ресурсоснабжающего предприятия рекомендуют внимательно изучать поступившую почту, не поддаваться на провокации агрессивных коммерческих компаний и обязательно предупредить об этом пожилых знакомых и родственников.