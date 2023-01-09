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В праздничные дни бригады «РКС-Самара» работали по специальному графику

9 января 2023 12:01
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В праздничные дни бригады «РКС-Самара» работали по специальному графику

В новогодние праздники городская система водоснабжения и водоотведения работала без крупных сбоев. На всех объектах «РКС-Самара» было организовано дежурство специалистов по заранее составленному графику. Бригады цехов эксплуатации водопроводных и канализационных сетей устранили больше 30 утечек и больше 100 засоров, убирали наледь и восстанавливали благоустройство.

Головные сооружения, насосные станции работали в штатном режиме. Из-за нестандартных погодных условий в первые дни января наблюдалась высокая цветность волжской воды. Специалистам «РКС-Самара» пришлось корректировать процесс водоподготовки, чтобы в распределительную сеть вода поступала стандартного качества. 

Установившиеся сильные морозы требуют уделить дополнительное внимание  сетям холодного водоснабжения, которые проходят близко к поверхности земли. Особенно это касается Куйбышевского района. Специалисты «РКС-Самара» и администрации районов предупредили управляющие компании и владельцев частных домов о необходимости профилактических мер. 

Теги: РКС-Самара

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