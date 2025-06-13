В Правительстве Самарской области прошло заседание оперативного штаба по обращению с ТКО

161

13 июня перед совещанием министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов и глава Самары Иван Носков оценили ряд контейнерных площадок областного центра.

Так, на Киевской, 10 территория приведена в порядок благодаря областным субсидиям.



Глава Минприроды отметил, что сейчас в качестве пилотного проекта рассматриваются именно мобильные конструкции, чтобы при необходимости внесения каких-либо изменений, например, замены коммуникаций, можно было просто поднять и отодвинуть в сторону.



А контейнерная площадка на проспекте Карла Маркса, 37-39 оказалась переполнена. Артем Ефимов подчеркнул, что необходимо вывозить мусор своевременно:

- Мусор должен накапливаться и вывозиться до момента, пока он не начнет показываться наружу выше уровня границы контейнерной площадки.

В Правительстве региона в тот же день прошло заседание оперативного штаба по обращению с ТКО. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева его провел министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.



Он напомнил, что вся отрасль ТКО состоит из трех крупных блоков. Первый - инфраструктура: заводы, сортировка, полигоны. Вторые две части - это микроинфраструктура: обслуживание контейнерных площадок, строительство, реконструкция, комплектование контейнерами, взаимодействие с населением, юрлицами.



Заместитель главы Самары - руководитель департамента городского хозяйства и экологии

Михаил Малыхин доложил: в городе на сегодняшний день установлено 67 новых модульных контейнерных площадок, всего планируется установить 278.

- Они могут собираться и разбираться, как мы видели уже на примере, что в свою очередь не будет мешать ни ремонту сетевых организаций, ни самих контейнерных площадок, - сказал Михаил Малыхин.

Он добавил, что для своевременности обеспечения контейнерного парка на площадках имеется складской запас – порядка 3000 контейнеров. В 2024-м закупили около 3800, в 2025-м - почти 1200.

- Совместно с регоператором нанесли на цифровую карту места, где у нас не хватает зоны накопления именно контейнеров - порядка 338 на сегодняшний день. Сейчас проводится работа по установке. Сегодня мы также видели излишнее количество контейнеров для сортированных отходов (для полиэтилена). Поэтому уже ведется работа по их замене на контейнеры под ТКО, - отметил Михаил Малыхин.

Глава министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов подчеркнул: на систему обращения с ТКО Правительством региона выделяются беспрецедентные субсидии, сейчас фиксируется снижение жалоб на проблемы с вывозом мусора. Это на 80 % связано с увеличением эффективности работы регоператора и заменой транспортных средств, перевозчиков.



Он отметил, что сейчас наступило время каникул, когда часть жителей губернии уезжает в пригороды. И до начала осени нужно подготовить инфраструктуру и навести порядок в темпе вывоза, в резервной технике:

- Поэтому работу необходимо продолжить, эффективность работы повышать, инфраструктуру строить.

Источник: СОВА