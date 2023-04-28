В офисах обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента

84

В канун Первомая АО «ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. Посетители офисов обслуживания оперативно решили свои текущие вопросы, узнали о новой акции энергетиков и получили подарочные открытки с семенами цветов.

В частности, Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона к участию в акции «Офис в кармане». Единственным ее условием является отказ клиента от получения бумажного платежного документа и переход на электронную квитанцию. Среди участников акции пройдут два розыгрыша, победители которых получат от энергетиков в подарок смартфон.

«Переход на электронную квитанцию удобен, поскольку данные по начислениям доступны клиентам с первого числа каждого месяца. Участники новой акции не только сделают свое взаимодействие с поставщиком ресурсов комфортнее, но и получат шанс выиграть приз от энергетиков. Более того, клиенты, отказавшиеся от бумажной квитанции, вносят свой вклад в сохранение лесов на нашей планете», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее об акции «Офис в кармане» можно узнать на официальном сайте энергокомпании.