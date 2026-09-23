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Участники федерального проекта «Больше чем работа» побывали на предприятиях региона

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Участники федерального проекта «Больше чем работа» побывали на предприятиях региона

В Самарской области участники федерального проекта «Больше чем работа» познакомились с предприятиями и узнали о возможностях трудоустройства и профессионального развития в регионе. Проект реализуется для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, для студентов и выпускников вузов и колледжей, и дает возможность пройти стажировки на предприятиях в разных регионах России. Кадровый центр «Работа России» Самарской области помогает молодежи из разных уголков страны увидеть предприятия региона изнутри.

«Самарская область активно включилась в проект, как только он был запущен, – рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – Три года организуем приезд ребят из других регионов, студентов по тем специальностям, которые востребованы в Самарской области, показываем им разные предприятия и организации. На сегодняшний день в регионе около 35 тысяч вакансий, возможности для трудоустройства очень широкие».

В этом году около 40 студентов проходят стажировку в компании ТЭСВЭЛ и в ООО «СамараАвтогаз». На каждом предприятии предоставили рабочие места, производственные площадки, чтобы студенты могли попробовать себя в профессии.

«Молодежь нам очень нужна, – отметила директор по персоналу компании ТЭСВЭЛ Ольга Бухтиярова.У нас есть потребности в определенных специалистах, актуальны такие специальности, как инженер-программист логических контроллеров, инженер-робототехник, инженер-конструктор. Ждем ребят, которые готовы развиваться в рамках наших основных направлений: роботизация, автоматизация. Всех с удовольствием приглашаем к нам на работу».

На транспортном предприятии требуются другие специалисты.

«Мы открыты для приема молодых специалистов, в частности нуждаемся в слесарях и водителях», – прокомментировала представитель «Самара Автогаз» Алина Корнилова.

На заседании Клуба занятой молодежи гостям рассказали о возможностях профессиональной реализации, о мерах поддержки для молодых специалистов, о культурных мероприятиях и достопримечательностях, о вариантах проведения досуга.

«Было интересно и очень понравилось», – поделился студент Саратовского государственного технического университета имени Юрия Гагарина Артем Калашников.Нам рассказали о механизмах автоматизации производства, я с детства хотел этим заниматься».

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