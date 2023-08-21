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В Новокуйбышевске завершена перекладка участка теплосети по улице Белинского
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В Новокуйбышевске завершена перекладка участка теплосети по улице Белинского

21 августа 2023 16:28
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Работы повысят качество и надежность теплоснабжения почти 300 объектов города, в том числе 222 многоквартирных домов и 22 социальных учреждений.

Самарский филиал «Т Плюс» заменил участок тепломагистрали по ул. Белинского между проспектом Победы и ул. Горького. Работы повысят качество и надежность теплоснабжения почти 300 объектов города, в том числе 222 многоквартирных домов и 22 социальных учреждений.

На участке заменено более 230 метров трубопроводов. Причем работы осложнялись большой глубиной залегания коммуникаций – порядка 4,5 метра. Новые трубы в предизолированном исполнении оснащены системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК), которая определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров – это один из элементов большой программы автоматизации. В ближайшее время теплоэнергетики планируют выполнить благоустройство на объекте.

«Сейчас продолжается перекладка еще семи участков теплосети в Новокуйбышевске. Призываю горожан с пониманием отнестись к обязательным работам по подготовке города к зиме и соблюдать простые правила безопасности вблизи мест проведения ремонтов», – отметил технический директор – главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Заволович.

Высокие объемы перекладок тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске стали возможными благодаря переходу городов на новую модель ценообразования по методу «альткотельной». Результатом модернизации инженерной инфраструктуры станет повышение надежности теплоснабжения горожан.

Теги: Т ПЛЮС

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