В Новокуйбышевске для ремонта теплосети временно приостановлено автомобильное движение в районе 77 квартала

Я нашел ошибку
Главные новости:
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Новокуйбышевске для ремонта теплосети временно приостановлено автомобильное движение в районе 77 квартала

8 августа 2025 10:18
177
В Новокуйбышевске для ремонта теплосети временно приостановлено автомобильное движение в районе 77 квартала

Специалисты «Т Плюс» в ходе подготовки города к зиме проведут ремонтные работы на теплосети в районе 77 квартала. Для этого потребовалось закрыть проезжую часть дороги между улицей Кирова и улицей Миронова с 7 до 20 августа. Ремонт данного участка теплотрассы позволит повысить надёжность теплоснабжения 22 многоквартирных жилых домов и двух социально-значимых объектов Новокуйбышевска.

На данный период изменены маршруты движения пассажирского транспорта. Схемы дорожного движения утверждены администрацией города. «Т Плюс» обращает внимание автомобилистов на необходимость учитывать эту информацию и заранее выбирать альтернативные пути проезда.

«Т Плюс» напоминает о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей и призывает жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт горожан ближайшей зимой. Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты «Т Плюс» приступили к замене участка тепломагистрали в Корсунском переулке Самары.
05 августа 2025, 16:24
«Т Плюс» повысит надёжность теплоснабжения более 900 жилых домов и социальных объектов в Самаре
Специалисты «Т Плюс» приступили к замене участка тепломагистрали в Корсунском переулке Самары. ЖКХ
549
Основными темами стали передача показаний индивидуальных приборов учёта, своевременное получение ежемесячных квитанций, доступность дистанционных каналов связи с энергокомпанией.
04 августа 2025, 18:32
Специалисты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»  провели встречу со старшими по домам в Тольятти
Основными темами стали передача показаний индивидуальных приборов учёта, своевременное получение ежемесячных квитанций, доступность дистанционных каналов... ЖКХ
607
«Т Плюс» выполнит ремонт теплосетей от котельной Куйбышевского района
31 июля 2025, 09:26
«Т Плюс» выполнит ремонт теплосетей от котельной Куйбышевского района
На период ремонта сетей в Куйбышевском районе «Т Плюс» призывает горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов. ЖКХ
463

В центре внимания
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
85
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
213
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
335
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
287
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
368
Весь список