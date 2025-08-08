В Новокуйбышевске для ремонта теплосети временно приостановлено автомобильное движение в районе 77 квартала

177

Специалисты «Т Плюс» в ходе подготовки города к зиме проведут ремонтные работы на теплосети в районе 77 квартала. Для этого потребовалось закрыть проезжую часть дороги между улицей Кирова и улицей Миронова с 7 до 20 августа. Ремонт данного участка теплотрассы позволит повысить надёжность теплоснабжения 22 многоквартирных жилых домов и двух социально-значимых объектов Новокуйбышевска.

На данный период изменены маршруты движения пассажирского транспорта. Схемы дорожного движения утверждены администрацией города. «Т Плюс» обращает внимание автомобилистов на необходимость учитывать эту информацию и заранее выбирать альтернативные пути проезда.

«Т Плюс» напоминает о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей и призывает жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт горожан ближайшей зимой. Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.