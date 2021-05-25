В ночь с 26 на 27 мая специалисты «РКС-Самара» заменят участок водовода на Ново-Садовой

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В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии с 21.00 26 мая до 21.00 27 мая 2021 года будет ограничено движение автомобильного транспорта по направлению «в город» на участке Ново-Садовой в районе «Современника».

В это время специалисты «РКС-Самара» заменят участок водовода диаметром 600 мм. Благодаря резервным схемам водоснабжения и технологическим переключениям все жители данного района будут с холодной водой.

Движение транспорта по направлению «в город» будет осуществляться с правой стороны от «Современника». Движение «из города» останется без изменений.

Приносим извинения за доставленные неудобства и просим планировать свой маршрут заранее.